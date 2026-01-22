¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬½°µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌóÈ¯É½ ¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡× ¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î·Ú¸ººö¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¹þ¤à
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î·Ú¸ººö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À½°±¡Áª¤Î¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿½°±¡Áª¤Î¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌó¤Ç¤Ï¢§¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á´ÔÉÕÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¢§½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü³Û¡Ö110Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ä¡¢¢§ÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤ò°ìÎ§5%¤Ë¸ºÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µ°é¤ä²Ê³Øµ»½ÑÍ½»»¤òÇÜÁý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö5Ãû±ß¤Î¡Ö¶µ°é¹ñºÄ¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¡ØÀ¯ºö¼Â¸½ÌîÅÞ¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁªµó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
