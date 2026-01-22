¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ¡¿ÀÄ½ÕÇò½ñ¡Ù¥É¥Ê¡õ¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È³Ý¤±¹ç¤¤¡É¤¬¼Â¸½
¡¡1990Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦Åª¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ¡¿ÀÄ½ÕÇò½ñ¡Ù¤ÎÁ´¥·¡¼¥º¥ó¡¦Á´286ÏÃ¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHulu¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥Ê¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÊÌÍ½¹ð
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥É¥ÊÌò¤Î°ÂÃ£Ç¦¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥ÉÌò¤Îº´¡¹ÌÚË¾¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÊÌÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥É¥Ê¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾Î¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤Ï¡¢¥ß¥Í¥½¥¿¤«¤é¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤ØÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿ÁÐ»Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤È¥Ö¥ì¥ó¥À¤ò¼´¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¡¢Îø°¦¡¢³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æ³Êº¹¤äÊÐ¸«¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹â¹»À¸»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¡Á3¤¬¡Ö¹â¹»Çò½ñ¡×¡¢Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿ÍÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó4¡Á10¤¬¡ÖÀÄ½ÕÇò½ñ¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥É¥Ê¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹¤¯Îø¿Í´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¡£ÆÃÊÌÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Î¡Ö¥ï¥¡¥ª¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌÍ½¹ð¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥É¥Ê¤ò±é¤¸¤¿°ÂÃ£¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ËÂç¤¤¯²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£Ä¹Ç¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÅö»þ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢²û¤«¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¡¢¡È¡Ø¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¤À¤¼¡ª¡É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â²»³Ú¤â¡¢¤½¤·¤Æ¿áÂØ¤Î¤»¤ê¤Õ¤â¡¢¸«¤´¤¿¤¨Ê¹¤¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ø¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡Ù¤ò¤É¤¦¤¾¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ÂÃ£¤Ï¡Ö30Ç¯°Ê¾å¡¢»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤âÀ¤Âå¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ò¤É¤â¤È¡Ä¡Ä3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡£°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤À¤±ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢10Âå¤ÎÊý¤«¤é»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡½¡½ º£²ó¡¢Hulu¤Ç¤ÏÁ´286ÏÃ¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÃ£¡¦º´¡¹ÌÚ¡§ ¤¹¤´¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ÊÏÃ¿ô¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª
º´¡¹ÌÚ¡§ ËÜË®½é¤ÎÁ´¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈÇÛ¿®¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÂÃ£¡§»ä¤¿¤Á¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´¡¹ÌÚ¡§10Ç¯¤«¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½ µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ÂÃ£¡§ ¡ÊÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ËÂç¤¤¯²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤À¤±¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤«¤é¡¢¡ÊÅö»þ¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ë±é¤¸¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
º´¡¹ÌÚ¡§ ËèÇ¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ÂÃ£¡§ ¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¡§À¼¤â¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£
°ÂÃ£¡§ ºÇ½é¤ÏÌò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¼¤ò¼ã¤¯¤·¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©
º´¡¹ÌÚ¡§ ¼ÂºÝ¡¢¼«Ê¬¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ¯²¼¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥ÉË·¤ä¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¼¡Âè¤ËÆ±¤¤Ç¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡£
°ÂÃ£¡§°ìÈÖ³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£
º´¡¹ÌÚ¡§¤ª·»¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¸ýÄ´¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡§¤¢¤ì¤ÏÂæËÜÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÏÂæËÜ¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£»ä¤¿¤ÁÀ¼Í¥¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤ß¤¿¤¤¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹
°ÂÃ£¡§ ¤¢¤È¡¢¤¢¤Îº¢¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡ÊÂæËÜ¤Ë¡Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤»ú¿ô¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¤Áá¤µ¤ÇÃý¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥É¥Ê¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤È¤«¡¢¤â¤¦µ¡´Ø½Æ¤Î¤è¤¦¤ËÃý¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤Ò¤È¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿§¡¹¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ½÷¤Î»Ò¤¬¡ÖBye¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ò¡Ö¥Ð¥¤¥¤¡Á¡×¤È¤«¡¢¤½¤Îº¢¸þ¤³¤¦¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÃÍ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤«¡£¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä
º´¡¹ÌÚ¡§ÊüÁ÷Åö»þ¡¢´û¤Ë»à¸ì¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ÂÃ£¡§ ¡Ö90Ç¯Âå¤Ç¤â¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÅö»þ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¼¤Ò¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¡×¤òº£¤Î20Âå¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë
º´¡¹ÌÚ¡§¤¢¤È¤Ï¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¡Ö¡Á¤À¤¼¡×¤ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Î¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¬¤ó¤¹¡×¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´ÉôÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤ÎÆüËÜ¸ì¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤À¤È¤ÏÅö»þ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹
°ÂÃ£¡§ ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤«¤é¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬ÊÑ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¡§¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤ÎÆüËÜ¸ì¤¬ÊÑ¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÊý¤¬¿¿»÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ
°ÂÃ£¡§ ¤½¤¦¤½¤¦¡£¤³¤Î´¶¤¸¤¬ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
º´¡¹ÌÚ¡§ ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ë¸¶²»¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹
°ÂÃ£¡§ ³Î¤«¤Ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë·²Áü·à¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀ³Ê¤¬ÄÌ¤ê°ìÊ×¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¿§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
º´¡¹ÌÚ¡§ ¿ÍÊª¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÎ¾¿Æ¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡£
°ÂÃ£¡§ ¿Æ¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÌôÊª¤Ê¤É¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂêÄóµ¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¡§ ½Æ¤ÎÌäÂê¤â°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°ÂÃ£¡§¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤Ë²Ì´º¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ëè½µ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡£
¡½¡½ °õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÃ£¡§ ²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥É¥Ê¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¹â¹»¤ÎÂ´¶È²ó¡ª¥É¥Ê¤¬Â´¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Ä¹¤¤¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¡§ ¤¢¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¡Ö¥É¥Ê¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÂ´¶È¡ª¡×¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë ¡£
°ÂÃ£¡§ Ì¤¤À¤ËÏÃ¤¹¤â¤ó¤Í¡¢¡Ö¥É¥Ê¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÂ´¶È¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¡§ ¤Û¤«¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥¹¥³¥Ã¥È¤¬½Æ¤ÎË½È¯¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ó¤È¤«¡£
°ÂÃ£¡§ ¿áÂØ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾ÂÅÄ¡ÊÍ´²ð¡Ë¤µ¤ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Åö»þ¼ýÏ¿¤Ç¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÃ£¡§ ¶ìÏ«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º´¡¹ÌÚ¡§³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
°ÂÃ£¡§»ä¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¡Ê»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÍÏÇ¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤Î¥Î¥ê¤ÈÂæ»ì¤ÎÁá¤µ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÆÃ¤Ë¿áÂØÈÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿²»¶Á´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
º´¡¹ÌÚ¡§ ÂæËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬Á´Éô¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡£ËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÃ£¡§ ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»¶Á´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¿¦¿Íµ»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ìÈÇºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
°ÂÃ£¡§10Ç¯¤ä¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢10Ç¯¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¼Çµï¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ °ì½ï¤ËÀÄ½Õ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¡§ ²æ¡¹¤â¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¿ÆÀÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ÂÃ£¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢²ñ¤¦¤È¡Ö¤ª¤ª¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÊý¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤ª¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º´¡¹ÌÚ¡§ ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÂÃ£¡§ ¤À¤«¤é²èÌÌ¡Ê¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ÆÀÌ¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ú¥ê¡¼¤È¥·¥ã¥Ê¥ó¡¦¥É¥Ï¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¡£
º´¡¹ÌÚ¡§ ¿ÆÀÌ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹
¡½¡½Ä¹Ç¯¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë°ì¸À¤º¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
º´¡¹ÌÚ¡§ º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤ÇÁ´¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬åºÎï¤Ê±ÇÁü¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢²û¤«¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¡¢¡Ö¡Ø¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¤À¤¼¡ª¡×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â²»³Ú¤â¡¢¤½¤·¤Æ¿áÂØ¤ÎÂæ»ì¤â¡¢¸«¤´¤¿¤¨Ê¹¤¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡×¤ò¤É¤¦¤¾¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°ÂÃ£¡§º£Æü±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¡¢åºÎï¤ÇËÜÅö¤Ë´Ñ¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤·¤«¤âÁ´¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÇÛ¿®¡£¤¼¤ÒÁ´Éô´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¤Í¡£30Ç¯°Ê¾å¤Î¡¢»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¶¡À¤Âå¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ò¶¡¤È¡Ä¡Ä3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡£°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤À¤±ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢10Âå¤ÎÊý¤«¤é»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
