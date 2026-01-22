ºâÀ¯·òÁ´²½»ØÉ¸¡á¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹ 8000²¯±ßÀÖ»ú»î»»¡¡¹â»ÔÁíÍý¡ÖÊ£¿ôÇ¯ÅÙ¤Ç³ÎÇ§¡× »ðÌä²ñµÄ°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡ÖºâÀ¯»ýÂ³À¤È¶¯¤¤·ÐºÑÎ¾Î©¤ØÀ°Íý¿¼¤á¤ëÉ¬Í×¡×
Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢¹ñ¤ÈÃÏÊý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºâÀ¯·òÁ´²½¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¡¢8000²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ò¸«¹þ¤à¤È¤¤¤¦»î»»¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¹õ»ú¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯½©¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¤ÎºÐ½Ð¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Î¿®Ç§¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
À¯ºö¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò¼Ú¶â¤ËÍê¤é¤º¡¢ÀÇ¼ý¤Ê¤É¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡Ö´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡×¡á¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤ÇÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3Ãû6000²¯±ß¤Î¹õ»ú¸«¹þ¤ß¤«¤é¡¢8000²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î»î»»¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Ëö¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¹ñ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹õ»ú¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êª²Á¹â¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃºÐ½Ð¤ÎËÄ¤é¤ß¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¤¬¶Á¤¡¢¤¤¤¯¤Ö¤óÀÖ»ú¤Î»î»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ»ú¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¡¢1992Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï0¡óÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¹õ»ú¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ã±Ç¯ÅÙ¤´¤È¤Î¹õ»ú¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ôÇ¯ÅÙ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡¢Â¤â¤È¤Î±ß°Â¤äµÞÂ®¤Ê¶âÍø¾å¾º¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¤ÈºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÎÎ¾Î©¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ°Íý¤ò¿¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¯ÉÜ¤¬¿·¤¿¤ËÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐGDPÈæ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê°ú¤²¼¤²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÇÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤âÄã²¼¤¬Â³¤¯¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶âÍø¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ÏÇ¯¡¹Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ñºÄ¤ÎÍøÊ§¤¤Èñ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢Äã²¼Éý¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
