¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µNMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¡Ê29¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£SNS¾å¤Ç¡ÖÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤ÊÀöÂõ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤Î¿åÄÌ¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÈÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤ÊÀöÂõ¡É¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿µÈÅÄ¼ëÎ¤
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö#À¤³¦°ì¹¬¤»¤ÊÀöÂõ ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ä¤é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤ò´³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¡£¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÀöÂõÁå¤ÎÊ¬²ò¤ªÁÝ½ü¤ò¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡×¤È½àÈ÷ËüÃ¼¤ÇÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¹¤°¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤«¤é¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÇã¤ï¤Ê¤¤Í½Äê¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤¤¡¼¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¡¢¿Æ¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÀ¾¾¾²°¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀèÆü½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ø¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡Ù¤ÎÉþ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ËÌÅ¤Ã»Ò¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÂçÎÌ¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¹¤Í¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Öº£¤Î»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï1996Ç¯8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£NMB48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2020Ç¯12·î¤ËÂ´¶È¡£¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢YouTuber¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ë³èÆ°¡£24Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
