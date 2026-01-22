Åìµþ¥ª¥ê¥Ñ¥é±ø¿¦¡¡ÍºáÈ½·è¤Î³ÑÀîÎòÉ§Èï¹ð¡ÖÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¹µÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿³ÑÀîÎòÉ§Èï¹ð¤¬¡¢²ñ¸«¤Ç¡ÖÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖKADOKAWA¡×Á°²ñÄ¹¤Î³ÑÀîÎòÉ§Èï¹ð¤Ï¡¢Âç²ñ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÁªÄê¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ÎÍý»ö¤À¤Ã¤¿郄¶¶¼£Ç·Èï¹ð¤Ë°ÍÍê¤·¡¢¼ÕÎé¤È¤·¤ÆÏÅÏ¨¤ª¤è¤½6900Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢ºÛÈ½¤ÇÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÃÏºÛ¤Ï22Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ郄¶¶Èï¹ð¤Ø¤ÎÂÐ²Á¤ÈÇ§¼±¤·Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÇ§¼±¤·¤¿¾å¤ÇÎ»¾µ¤·¡¢Éô²¼¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤Ë±øÅÀ¤ò»Ä¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÑÀîÎòÉ§Èï¹ð
¡Ö»ä¤ÎºÛÈ½Ä¹¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¤ÏÀ¼¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡£ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£ËÜÆü½Ð¤¿È½·è¤ò»ä¤ÏÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
