¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¡¡BBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Û¼é²°ÈþÊæ¡¡È´·²¤Î¿¤Ó¤Ç2MÀè¼è¤ê¡¡¼þ°Ï¤òÌÛ¤é¤»¤¿
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè7²óBBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¤ÓÊý¤Ë¤ÏÀ¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1²óÀï11R2¹æÄú¤Î¼é²°ÈþÊæ¡Ê37¡á²¬»³¡Ë¤À¡£É¾È½¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶Ã¤¬¤¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¼þ°Ï¤òÌÛ¤é¤»¤¿¡£
¡¡2¥³¡¼¥¹¤«¤é6ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Ë¿¤ÓÊÖ¤·¤Æ1M¤Ïº¹¤·¹½¤¨¡£¥¤¥óÀè¥Þ¥¤¤Î¶ÍÀ¸¡¢3¥³¡¼¥¹·þ¤êº¹¤·¤ÎµÈÅÄÍµ¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ2MÀè¼è¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ä´À°¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ú¥é¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ´·²µ¡57¹æ¤ò¼êºÝ¤è¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡11R¤ÏºÆ¤Ó2¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£µ¯¤³¤·¤ÇÌÄ¤¯¾É¾õ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àá¥¤¥Á¤Î¹á¤ê¤âÉº¤¦½®Â¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£Ä´À°¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¤Ë²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£