»ÄÅÚ¼õ¤±Æþ¤ì¶¨µÄºÆ³«¡¡¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¡¢´ôÉì¡¦¸æ¿óÄ®
¡¡¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¹©»ö¤Î»ÄÅÚ½èÊ¬¸õÊäÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ôÉì¸©¸æ¿óÄ®¤Ï22Æü¡¢»ÄÅÚ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿JRÅì³¤¤È¤Î¶¨µÄ¤ò1Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¸©¿ðÏ²»Ô¤Î¥ê¥Ë¥¢¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¸½¾ìÉÕ¶á¤Çµ¯¤¤¿°æ¸Í¤Î¿å°ÌÄã²¼¤ò¼õ¤±¡¢Ä®¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë¶¨µÄ¤òÄä»ß¤·¡¢¸¶°ø¤äÂÐºö¤ÎÊó¹ð¤òÆ±¼Ò¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î13Æü¤ËÆ±¼Ò¤«¤éÊó¹ð½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¿å¤òÄÌ¤·¤ä¤¹¤¤²Ö¤³¤¦´ä¤¬Ê¬ÉÛ¤¹¤ëÃÏÅÀ¤ò·¡ºï¤·¡¢ÃÏ²¼¿å¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤·¡¢ÂåÂØ°æ¸Í¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ä®¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢¶¨µÄ¤òºÆ³«¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£