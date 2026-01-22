°¤ÁÉÃæ³Ù¤Ç¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーÂçÇË ¤Ê¤¼¡©¡¡¸µ¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ°÷¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¡Ö²Ð¸ý¤Î¾å¾ºµ¤Î®¤È¼þÊÕ¤Î²¼¹ßµ¤Î®¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤à¡×
²Ð¸ý¼þÊÕ¤Î¹Ò¶õ»ö¸Î ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤Ï
1·î20Æü¤ËÍ·Í÷¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°¤ÁÉÃæ³Ù¤Î²Ð¸ý¤Çµ¡ÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¹Ò¶õ»ö¸Î¤Ç¡¢Åë¾è¼Ô3¿Í¤ÎÁÜº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°¤ÁÉÃæ³Ù¤Ç¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーÂçÇË ¤Ê¤¼¡©¡¡¸µ¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ°÷¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¡Ö²Ð¸ý¤Î¾å¾ºµ¤Î®¤È¼þÊÕ¤Î²¼¹ßµ¤Î®¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤à¡×
¸µ¡¦¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ°÷¤Ç¡¢¹Ò¶õµ»½ÑÊ¬Ìî¤Î´íµ¡´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀéÍÕ²Ê³ØÂç³Ø¤Î¾¾²È½¨Ê¿¶µ¼ø¤Ë¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²È¶µ¼ø¤Ï¡Ö°¤ÁÉÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¡×¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ²Ê³ØÂç³Ø ¾¾²È½¨Ê¿¶µ¼ø¡Ö°¤ÁÉ»³¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¤Îµ¤¾ÝÆÃÀ¤Ï¥Ø¥ê¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£²Ð¸ý¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¾å¾ºµ¤Î®¤È¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤Çµ¯¤¤ë²¼¹ßµ¤Î®¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤à¾õ¶·¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
²Ð¸ý¼þÊÕ¤Ë¤Ïµ¤Î®¤ÎÍð¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¿ÈÂÎ¤äµ¡ÂÎ¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÈô¹Ô¤¬Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
1992Ç¯ ÉÙ»Î»³²Ð¸ý¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤Ç¤Ï
¡Ö³è²Ð»³¤Î²Ð¸ý¤ËÉÔ»þÃå¤Þ¤¿¤ÏÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1992Ç¯¤Ë¡¢ÉÙ»Î»³¤Î²Ð¸ý¤Ë¾®·¿µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿ÍÁ´°÷¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÉÙ»Î»³Äº¾å¶õ¤ÎÊ£»¨¤Ç·ã¤·¤¤µ¤Î®¤ÎÍð¤ì¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÛµÞ¿®¹æ ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ¯¿®¡©
°ìÊý¡¢º£²ó¤Î»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï¥Ø¥ê¤«¤é¶ÛµÞ¿®¹æ¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÛµÞ¿®¹æ¤Ïµ¡ÂÎ¤«¤é¼«Æ°Åª¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¼êÆ°¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¾¾²È¶µ¼ø¤Ï¡Ö¼«Æ°¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ²Ê³ØÂç³Ø ¾¾²È½¨Ê¿¶µ¼ø¡ÖÁà½Ä¼Ô¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÁà½Ä¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÛµÞ¿®¹æ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀè¤ËÁàºî¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¥âー¥É¤Ç¶ÛµÞ¿®¹æ¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×