¡Ú ÈþÆà»Ò ¡Û¡¡Ï·ÊÞÃÄ»ÒÅ¹¡Ö°ËÀª²°¡×¤òËþµÊ¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¡Á¡×¤ÈÀä»¿
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¡×¤³¤ÈÎÓ²¼À¶»Ö¤µ¤ó¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞÃÄ»ÒÅ¹¡Ö°ËÀª²°¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¹ØÆþ¤·¤¿¥é¥à¥Í¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÈþÆà»Ò ¡Û¡¡Ï·ÊÞÃÄ»ÒÅ¹¡Ö°ËÀª²°¡×¤òËþµÊ¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¡Á¡×¤ÈÀä»¿
ÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÀî±Û¤ÎÃÄ»Ò²°¤µ¤ó¡¢°ËÀª²°¤µ¤ó¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÅ¹¹½¤¨¤ä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Á°¤Î¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¡¢ÊÉ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö°ËÀª²°¤µ¤ó¤Ç¡Á¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¡Ö²¿¤«¡Ê¤ªÅÚ»º¤Ë¡Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅ¹°÷¤Ë¿Ò¤Í¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¥é¥à¥Í¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤·¡¢»ç°ò¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÁÏºîÃÄ»Ò¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»ä¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤Ù¤¿¤¤¡¡¤ª¤¤¤·¤½¡¼¡×¡Öº£ÅÙ¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ªÃÄ»Ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀî±ÛÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Þ¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÃÄ»ÒÈþÌ£¤·¤½¤¦¡¡¿§¡¹¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
