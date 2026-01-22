¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¡¡BBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ûµ×ÅÄÉÒÇ·¡¡Æ¨¤²¤ÎÎ®¤ì¤òÊø¤·¤¿¡¡4¥«¥É¤«¤é¹ë²÷¤Ë¿Ê½Ð
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè7²óBBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï4R¤Þ¤ÇÆ¨¤²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Êø¤ì¤¿¤Î¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï5R¡£µ×ÅÄÉÒÇ·¡Ê44¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬4¥«¥É¤«¤é°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç1Ãå¤È¤·¤¿¡£3Ï¢Ã±4Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹âÇÛÅö¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¡£
¡¡¥³¥ó¥Þ21¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÂèÆó´ØÌç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö2ÏÈ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸å¤í¤òÁö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÁö°ìÁö¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ë¤À¤±¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï12R¤ËÅÐ¾ì¡£1¹æÄú¤Î³ý¸¶¤ÈÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤«¡£