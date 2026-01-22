µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¿¹ÅÄÀµ¸÷»á¤¬²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤óÄÉÅé¡Ö´ÓÏ½¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¾´ý¤ÎÌ¾¿Í³ÍÆÀ·Ð¸³¼Ô¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬22Æü¸áÁ°3»þ15Ê¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£86ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¿¹ÅÄÀµ¸÷»á¤¬Æ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ»á¤Ï¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°ÀèÀ¸¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»°Âë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¡¢ÃåÊª»Ñ¤ÇÅÅ¼Ö¤òÂÔ¤ÄÀèÀ¸¤ò±Ø¤Ç¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿»þ¡¢´ÓÏ½¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤Ï2019Ç¯8·î¡×¤Èµ¤·¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£