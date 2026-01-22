¡Ú¥Ç¥£ー¥¹¥êー¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー:¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î22Æü～2·î11Æü¤Þ¤Ç

¡¡¥Ç¥£ー¥¹¥êー¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¥»ー¥ë¡Ö¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï2·î11Æü¤Þ¤Ç¡£

¡¡ËÜ¥»ー¥ë¤ÏÆ±¼Ò¤ÎNintendo Switch 2/Nintendo Switch¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ïº£²ó¥»ー¥ë½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëSwitch2¥½¥Õ¥È¡Ö¡Ø¥¼¥ó¥·¥ó¥Þ¥·¥ó¥¬ー¥ë¡Ù ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤äSIMPLE¥·¥êー¥º´°Á´¿·ºî¡ÖTHE ¥ä¥ó¥­ー¥Ö¥é¥¶ー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£

¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óSTG¡ÖÃÏµåËÉ±Ò·³4.1¡×¤¬²áµîºÇÂç³ä°ú¤Î60¡óOFF¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

