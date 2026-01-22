¥½¥Ëー¡Ö¥Ö¥é¥Ó¥¢¡×¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇPS Remote Play¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þDualSense/DUALSHOCK 4¤âÀÜÂ³²ÄÇ½
¡¡¥½¥Ëー¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ó¥¢¡×ËÜÂÎ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò1·î22Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ó¥¢¡×¥·¥êー¥º¤Î°ìÉôµ¡¼ï¤¬PS Remote Play¡¢DualSense/DUALSHOCK 4¤ËÂÐ±þ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢·ÚÈù¤ÊÉÔ¶ñ¹ç¤Î½¤Àµ¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖUSB¥á¥â¥êー¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤Î2¤ÄÊýË¡¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥½¥Ëー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¡×¤Î¥Úー¥¸
¢¢¡ÖUSB¥á¥â¥êー¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÊýË¡¡×¤Î¥Úー¥¸
¡¡ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÚA90J¡¿A80J¡¿X95J¡¿X90J¡¿X85J¡¿X80J¥·¥êー¥º¡Û
XRJ-83A90J¡¿XRJ-65A90J¡¿XRJ-55A90J
XRJ-77A80J¡¿XRJ-65A80J¡¿XRJ-55A80J
XRJ-85X95J¡¿XRJ-75X95J¡¿XRJ-65X95J
XRJ-75X90J¡¿XRJ-65X90J¡¿XRJ-55X90J¡¿XRJ-50X90J
KJ-75X85J¡¿KJ-65X85J¡¿KJ-55X85J¡¿KJ-50X85J¡¿KJ-43X85J
KJ-65X80J¡¿KJ-55X80J¡¿KJ-50X80J¡¿KJ-43X80J
XRJ-65A95K¡¿XRJ-55A95K
XRJ-48A90K¡¿XRJ-42A90K
XRJ-77A80K¡¿XRJ-65A80K¡¿XRJ-55A80K
XRJ-85X95K¡¿XRJ-75X95K¡¿XRJ-65X95K
XRJ-85X90K¡¿XRJ-75X90K¡¿XRJ-65X90K¡¿XRJ-55X90K¡¿XRJ-50X90K
KJ-55X85K¡¿KJ-50X85K¡¿KJ-43X85K
KJ-75X80K¡¿KJ-65X80K¡¿KJ-55X80K¡¿KJ-50X80K¡¿KJ-43X80K
KJ-75X80WK¡¿KJ-65X80WK¡¿KJ-55X80WK¡¿KJ-50X80WK¡¿KJ-43X80WK
XRJ-77A80L¡¿XRJ-65A80L¡¿XRJ-55A80L
XRJ-85X95L¡¿XRJ-75X95L¡¿XRJ-65X95L
XRJ-85X90L¡¿XRJ-75X90L¡¿XRJ-65X90L¡¿XRJ-55X90L
KJ-65X85L¡¿KJ-55X85L
KJ-85X80L¡¿KJ-75X80L¡¿KJ-65X80L¡¿KJ-55X80L¡¿KJ-50X80L¡¿KJ-43X80L
KJ-75X75WL¡¿KJ-65X75WL¡¿KJ-55X75WL¡¿KJ-50X75WL¡¿KJ-43X75WL
