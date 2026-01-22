Ãæ¹ñÆîÀ¾Éô¤Î¸òÄÌÂçÆ°Ì®¡¢½ÅÍ×¶¶ÎÂ¤Î²ÍÀß¹©»ö¤¬´°Î»¡¡µ®½£¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ1·î22Æü¡ÛÃæ¹ñÆîÀ¾Éô¤Î¼çÍ×ÂçÆ°Ì®¡¢±¨Ä¹¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½ÅÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æµ®½£¾Ê¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤à¿·±¡Âç¶¶¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢T·¿ÎÂ¤Î²ÍÀß¹©»ö¤¬´°Î»¡¢Æ±¹âÂ®¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×¤¬Ãå¼Â¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¿·±¡Âç¶¶¤ÏÃæ¹ñÅ´Æ»·úÀßÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñÅ´·ú»±²¼¤ÎÃæÅ´½½È¬¶É½¸ÃÄ¤¬»Ü¹©¤òÀÁ¤±Éé¤¤¡¢Á´Ä¹792¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý33.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢²óÅ¾½ÅÎÌ¤Ï8Àé¥È¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¡¡±¨Ä¹¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÁ´Ä¹115¥¥í¡¢µ®½£¾Êµ®ÍÛ»Ô±¨Åö¶è¤òµ¯ÅÀ¤È¤·óØÆî¡Ê¤±¤ó¤Ê¤ó¡Ë¥×¥¤Â²¥ß¥ã¥ªÂ²¼«¼£½£Ä¹½ç¸©¤Ë»ê¤ë¡£³«ÄÌ¸å¤Ï¾ÊÆâÁ´ÂÎ¤Î¸òÄÌÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÌÓ¿¶²Ú¡¢Á×¿ð¡Ë