¡Ú£Ê£³Ê¡Åç¡Û¥«¥º¤¬¸«³Ø¼ÔÂ¿¿ô¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¹¥±Æ¶Á¡Ä£³ÆÀÅÀ·è¤á¤¿£³£µºÐÇ¯²¼£Æ£×ÀÐ°æÎÇ¿¿¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¡×
¡¡ÀÅ²¬¡¦¸æÁ°ºê»ÔÆâ¤Ç¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î£Ê£³Ê¡Åç¤Ï£²£²Æü¡¢ÀÅ²¬»º¶ÈÂç¤Èº£µ¨½é¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê£³£µÊ¬¡ß£³¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢£¶¡½£°¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿¡Ö¥«¥º¡×¤³¤È¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×»°±ºÃÎÎÉ¡Ê£µ£¸¡Ë¤â£²ËÜÌÜ¤Ç£²£°Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤Ä¤±¤ëÃæ¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥«¥º¤Ï¡Ö¤³¤Î´¨¤¤¤Ê¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥º¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î£±ËÜÌÜ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿£Æ£×ÀÐ°æÎÇ¿¿¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ø¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¡Ù¤È¡Ê¥«¥º¤Ë¡ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤ì¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÊ¡Åç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÅ²¬¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤É¤â¼èºà¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤â¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÐ°æ¡£¡Ö¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÆþÃÄ£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£