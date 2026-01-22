´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÇå½þÀÕÇ¤Ç§Äê¡¢ºÇ¹âºÛ¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Î·ç´Ù
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Î·ç´Ù¤¬¸¶°ø¤Ç½»Ì±¤ËÂ»³²¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤«¤É¤¦¤«¤¬Áè¤ï¤ì¤¿2·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤Î¾å¹ð¿³È½·è¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛÂè1¾®Ë¡Äî¡Ê²¬Àµ¾½ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï22Æü¡¢¡ÖÇå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡×¤È¤Î½éÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£²¼µé¿³¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤¬¶èÊ¬½êÍ¼ÔÁ´°÷¤òÁê¼ê¤ËºÛÈ½¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£ºÛÈ½´±5¿ÍÁ´°÷°ìÃ×¤Î·ëÏÀ¡£
¡¡Ì±Ë¡¤Ï¡¢·úÊª¤Î·ç´Ù¤Ë¤è¤êÂ¾¿Í¤ËÂ»³²¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÀêÍ¼Ô¡×¤¬Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Èµ¬Äê¡£º£²ó¤Î2·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Î·ç´Ù¤Ë¤è¤ëÏ³¿å¤¬¤¢¤ê¡¢½»Ì±¤¬´ÉÍýÁÈ¹ç¤òÁê¼ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬¶¦ÍÑÉôÊ¬¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÀêÍ¼Ô¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÀÁµá¤òÂà¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Âè1¾®Ë¡Äî¤Ï´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¦ÍÑÉôÊ¬¤ò»ÙÇÛ´ÉÍý¤·¤Æ¡¢Â»³²¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ»ß¤¹¤Ù¤ÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Î´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Îºâ»º¤«¤éÇå½þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤Î°Õ»×¤Ë±è¤¦¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÏÀêÍ¼Ô¤ËÅö¤¿¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£