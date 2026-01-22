¸øÌóÂ³¡¹¡Ä³ÆÅÞ¤Î¡È¿ä¤·À¯ºö¡É¤Ï¡©¡Ú#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
22Æü¤Ï¼çÍ×¤ÊÌîÅÞ¤¬Â³¡¹¤ÈÀ¯ºö¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁªµó¸øÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸øÌóÂ³¡¹¡Ä³ÆÅÞ¤Î¡È¿ä¤·À¯ºö¡É¤Ï¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÆ»¡¢ÌÜ¶Ì¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¡Ø¹±µ×Åª¤Ë¥¼¥í¡Ù¡×
¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ï22Æü¸á¸å2»þÈ¾¤«¤é·ëÅÞÂç²ñ¤ò³«¤¡¢Àµ¼°¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢À¯ºöÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·Ç¤²¤é¤ì¤¿¼ç¤Ê¸øÌó¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤¯¤é¤·¤ò¿¿¤óÃæ¤Ø¡ª À¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÀ¯ºö¤Ï¡Ö¹±µ×Åª¤Ê¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤Ç¡Ö½©¤«¤é¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁÏÀß¤·³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¹ñ¤¬»Ù±ç¡×¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÁÏÀß¤Ê¤É¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»¡×¤Î¸øÌó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¡Ø¹±µ×Åª¤Ë¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ù¡×¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬µÞ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö½é¡¢ÃæÆ»´´Éô¤Ï¡ÖÁèÅÀ¤Ä¤Ö¤·¡×¤À¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÂÇ¤Á½Ð¤·¤¬¡ÖÛ£Ëæ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÆ»¤Ï°ã¤¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö´ü¸Â¡×¤È¡Öºâ¸»¡×¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£Í¿ÅÞÂ¦¤Ï¡Ö2Ç¯´Ö¡×¤È´ü¸Â¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÆ»¤Ï¡Ö¹±µ×Åª¡×¡£¤Þ¤¿¡¢ºâ¸»¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÃæÆ»´´Éô¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤¹¤°¸ºÀÇ¤¹¤ë¤¬¡¢¼«Ì±¤Ï¡Ø¤ä¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ù¤ÈÛ£Ëæ¤Ê¸øÌó¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Çºâ¸»¤ÎÅö¤Æ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤«¤Ï¸«Êý¤¬¤ï¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Â¾¤ËÃæÆ»¤ÏÍ¿ÅÞ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Í¿ÅÞ¤È¤Î°ã¤¤¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡ÖÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬À®Ä¹Åê»ñ¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë¡Ö´ë¶È¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò°Õ¼±¤·¡¢ÃæÆ»¤Ï¡Ö¿Í¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶µ°é¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡×¤Ê¤É¡Ö¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤Î¸ºÀÇ¡×¤ä¡¢³ØÀ¸¤ä¼ã¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ö²ÈÄÂÊä½õ¤ÎµëÉÕ¶â¡×¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÃæÆ»¤Î²ÝÂê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
23Æü²ò»¶¤ÎÃæ¡¢ÅÞ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤¬22Æü¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤·¤¿¡£½àÈ÷ÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤äÀ¯ºö¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÍ¸¢¼Ô¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹ñÌ±Ì±¼ç¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×
Â³¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï22Æü¸á¸å4»þÈ¾¤«¤é¸øÌó¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¤µ¤ì¤¿¼ç¤Ê¸øÌó¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò¤á¤°¤ê¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢½õÀ®¶â¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¡£½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü³Û¡Ö110Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ö°ìÎ§¤Ç5¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸øÌó¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸øÌó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏµîÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ò·Ç¤²µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤äÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´´Éô¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¸øÌó¤¬¤«¤Ê¤ê¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Í¿ÅÞ¤äÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤¦ÂÇ¤Á½Ð¤¹ÀïÎ¬¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼«Ì±ÅÞ¤ÈÃæÆ»¤È¤¤¤¦2ÂçÀ¯ÅÞ¤ÎÀï¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡ÖËäË×¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÀ¯ºö¼Â¸½ÌîÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï°ì»þ¡¢Í¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÈÀÜ¶á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤Ïµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤ÎÎ©·û¡¦¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ¤Ë¤â¹çÎ®¤»¤º¡¢µ÷Î¥¤ò¤È¤ëÆÈ¼«Ï©Àþ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´´Éô¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤ÇÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¡¦°Ý¤Ø¡ÖÂÐ·è»ÑÀª¡×¶¦»ºÅÞ¤Î¸øÌó¤Ï¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ï21Æü¤Ë¸øÌóÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖÊë¤é¤·¡¦Ê¿ÏÂ¡¦¿Í¸¢¡¡¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ö¥ì¤º¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¤Þ¤¹¡×¤Ç¡¢¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ø¡ÖÂÐ·è»ÑÀª¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçÉý¤ÊÄÂ¾å¤²¡×¤ò·Ç¤²¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï»þµë1700±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë5¡ó¤Ë¸ºÀÇ¤·¡¢ÇÑ»ß¤âÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½°µÄ±¡¤Ï23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡£
