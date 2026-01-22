¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À¡¢¡Ö¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡×¤È¡Ö¥ì¥¤¥ì¥¤¡×ºÇ¸å¤ÎÆ°²è¸ø³«¡¡25Æü¤ËºÇ½ª´ÑÍ÷Æü¡¢27Æü¤ËÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤Ø
Íè½µ¡¢Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤Ï2Æ¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿ºÇ¸å¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ï1·î19Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤¬ÌÚ¤Î¾å¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¥ì¥¤¥ì¥¤¤¬ÃÝ¤ÎÅû¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤Ï¿©»ö¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾åÌîÆ°Êª±à¤¬2017Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¾ðÊó¤Î¸ø³«¤Ïº£²ó¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤Ï¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤Ï1·î25Æü¤ËºÇ½ª´ÑÍ÷Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤È¡¢27Æü¤Ë¾åÌîÆ°Êª±à¤«¤é±¿¤Ó½Ð¤µ¤ìÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£