ÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½êÍ¼Ô¤é¤Ë¶õ¤Éô²°¤Î²þ½¤Èñ¡ÖºÇÂç£±£°£°£°Ëü±ß¡×Êä½õ¤Ø
¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¶èÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½êÍ¼Ô¤é¤Ë¶õ¤Éô²°¤Î²þ½¤ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¾å¸Â£±£°£°£°Ëü±ß¤òÊä½õ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç½»¤á¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¡×¤È¤·¤Æ¡¢²þ½¤¸å¤Ï¼þÊÕÊª·ï¤è¤ê£²¡Á£³³ä°Â¤¤²ÈÄÂÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔÆ°»ºÄ´ºº²ñ¼Ò¡ÖÅìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¡×¡ÊÉÊÀî¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶èÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÂÎÁ¤Ï¾å¾º¤¬Â³¤¡¢£²£³¶è¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶èÆâ¤ÎÊ¬¾ù¡¦ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¶õ¼¼¤Ï¿ôÀé¸Í¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶è¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¤«¤é½ç¼¡¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢Êª·ï½êÍ¼Ô¤Ë¶õ¼¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¼è¤ë¡£
¡¡½êÍ¼Ô¤é¤¬²þ½¤¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤òÁ°Äó¤ËÈñÍÑ¤òÊä½õ¤¹¤ë¡£ÃÛÇ¯¿ô¤ÎÄ¹¤¤Ãæ¾®¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½»Âð¤Ø¤ÎÍÑÅÓÊÑ¹¹¤ò¾ò·ï¤ËÊä½õÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£¿·Ç¯ÅÙ¤Ï¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤È¤·¤Æ£³¸Í¤ÎÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²þ½¤Èñ£³£°£°£°Ëü±ß¤ò¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë·×¾å¤¹¤ë¡£
¡¡·úÀß¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ä»ñºàÈñÍÑ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤Çº£¸å¤âÄÂÎÁ¤Î¹âÆ¤ÏÂ³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶è¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¤ò£±£°£°¸ÍÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¶è´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¶èÆâ¤Ç¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¡£¶è¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î´õË¾¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£