¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¡¡BBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÛËö±ÊÏÂÌé¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾ÞÃË¤¬»Å³Ý¤±¤òµ°Æ»½¤Àµ¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè7²óBBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¾Þ¶¨»¿¥ì¡¼¥¹¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿1²óÀï10R¤ÏËö±ÊÏÂÌé¡Ê26¡áº´²ì¡Ë¤¬Æ¨¤²¤Æ1Ãå¡£3Ëü±ßÁêÅö¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢24¶¯¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤ÎÄÅ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇSG½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï½»Ç·¹¾¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½é½Ð¾ì¡£ÌÀ¤±¤Æº£Ç¯¤Ï¤«¤é¤Ä¢ª²¼´Ø¤ÇÏ¢Â³À©ÇÆ¤È¡¢¹¥¥ê¥º¥à¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡10R¤ÏºÆ¤ÓÇò¤¤¥«¥Ý¥Ã¥¯¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¡£¥Ú¥éÄ´À°¤òÂ³¹Ô¤·¤ÆÁ°Àá¤ÎV¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¸þ¤«¤»¤ë¤«¡£¤¢¤È¤Ï¡Ö´ª¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤Îµ°Æ»½¤Àµ¤ò»Ü¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£