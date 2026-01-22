Ì¾ÃµÄå¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¥·¥êー¥ºÂè1ºî¡ÖËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï¡×¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¥«¥É¥³¥ß¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¡ª
¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÌ¾ºî¾®Àâ¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡ÖKADOKAWA Masterpiece Comics¡ÊKMC¡Ë¡×¤è¤ê¡¢4ºîÉÊ¤Î¿·Ï¢ºÜ¤ò¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ë¤Æ½ç¼¡³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ1·î22Æü¤è¤ê¡¢²£¹ÂÀµ»Ë»á¤Ë¤è¤ë¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¥·¥êー¥º¡ÖËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡Ö¥ð¥¿¡¦¥»¥¯¥¹¥¢¥ê¥¹¡×¡¢¡Ö°¤QÀµÅÁ¡×¡¢¡ÖÌç¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÌ¾ºî¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï¡×
Ì¡²è¡§µÜÀî½®
¸¶ºî¡§²£¹ÂÀµ»Ë
¡¡¤¤¤Þ¤äÅÁÀâ¤È²½¤·¤¿¡Ö¶âÅÄ°ì¹¬½õ¥·¥êー¥º¡×¤ÎÂè1ºîÌÜ¡ÖËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï¡×¡£¡Ö¥¿¥¤¥à¡×»ï¤¬Áª¤Ö¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー&¥¹¥ê¥éーËÜ¡×¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Ù¥¹¥È100¡ÊThe 100 Best Mystery & Thriller Books of All Time¡Ë¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Î¶â»úÅã¤ò¡¢¡Ö¥Î¥¹¥È¥í¥âÂÐ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥éー¡×¤ä¡Ö¥³¥Ô¥Ú¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎµÜÀî½®»á¤¬ÈþÎï¤Ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£µìËÜ¿Ø¡¦°ìÌø²È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Ì©¼¼»¦¿Í»ö·ï¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾ÃµÄå¤¬Ä©¤à¡£
¤½¤ì¤ÏÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÌëÌÀ¤±Á°¡£ÀÅ¼ä¤òÇË¤ë¶×¤Î²»¤È¶¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿――¡£
ÅÁÀâ¤È²½¤·¤¿¡Ö¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¥·¥êー¥º¡×Âè°ìºî¡£´°Á´¤Ê¤ëÌ©¼¼¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾ÃµÄå¤¬Ä©¤à¡£
º£¸å¤ÎÏ¢ºÜºîÉÊ
¡Ö¥ð¥¿¡¦¥»¥¯¥¹¥¢¥ê¥¹¡×
1·îËöÏ¢ºÜ³«»ÏÍ½Äê
Ì¡²è¡§Ô¢°Â¥æ¥¦¥
¸¶ºî¡§¿¹²ª³°
Ê¸¹ë¡¦¿¹²ª³°¤Î¼«ÅÁÅª¤«¤Ä¼Â¸³Åª¾®Àâ¤ò¡¢°µÅÝÅªÃ¿ÈþÉ½¸½¤ÇÌ¡²è²½¡£
¡Ö°¤QÀµÅÁ¡×
1·îËöÏ¢ºÜ³«»ÏÍ½Äê
Ì¡²è¡§¥·¥¤¥¶¥¯¥ä
¸¶ºî¡§Ï¥¿×
°ì¿Í¤ÎÃË¡¦°¤Q¤òÄÌ¤¸¤Æ¿É°ç³×Ì¿´ü¤ÎÃæ¹ñ¼Ò²ñ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡¢Ï¥¿×¤ÎÂåÉ½ºî¤òÌ¡²è²½¡£
¡ÖÌç¡×
2·î½é½ÜÏ¢ºÜ³«»ÏÍ½Äê
Ì¡²è¡§ÎëÌÚ²ÆºÚ
¸¶ºî¡§²ÆÌÜÞûÀÐ
Ê¸¹ë¡¦²ÆÌÜÞûÀÐ¤¬»äÃ£¤Ë°ä¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢åÌÌ©¤ÊÉ½¸½¤ÇÌ¡²è²½¡£