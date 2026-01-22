BOOK¡ùWALKER¤Ç¡¢TRPG´ØÏ¢½ñÀÒ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡Ö¿·µ¬²ñ°÷¸ÂÄê70¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅKADOKAWA¤ÎºîÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥É¥ï¥ó¥´¤Ï¡¢¡ÖBOOK¡ùWALKER¡×¤Ë¤ÆKADOKAWA¤¬È¯´©¤¹¤ëTRPG´ØÏ¢½ñÀÒ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¿·µ¬²ñ°÷¸ÂÄê70¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò1·î23Æü¤«¤é2·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢TRPG¤Î½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´ë²è¡£ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃ¡×¤Î¸¶ÅÀ¤òÉÁ¤¯¡Ö¥é¥ô¥¯¥é¥Õ¥È·æºî½¸¡×¥·¥êー¥º¤äÏÂÀ½TRPG¡Ö¥½ー¥É¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥ê¥×¥ì¥¤ºîÉÊ¡¢¸½Âå¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡×¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂåÉ½Åª¤ÊTRPG¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÁ´582ºý¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÊÔ½¸ÉôBOOK¡ùWALKER¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§1·î23Æü0»þ～2·î5Æü23»þ59Ê¬
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¡¢BOOK¡ùWALKER¤Ç½é¤á¤Æ½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊý
ÆâÍÆ¡§KADOKAWA´©¹Ô¤ÎTRPG´ØÏ¢½ñÀÒ¡Ê582ºý¡Ë¤¬70¡óOFF¤Ë¤Ê¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¡Ê¾å¸Â¡§3,000±ß¡Ë
編集部のオススメ作品【クトゥルフの呼び声　ラヴクラフト傑作集】
Ãø¼Ô¡§ÅÄÊÕ¹ä
¥ìー¥Ù¥ë¡§¥Óー¥à¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡§
¥é¥ô¥¯¥é¥Õ¥È¿ÀÏÃ¤Î¸¶ÅÀ¤ò¡¢°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤È¹½À®ÎÏ¤ÇÌ¡²è²½¡£»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤é¤ì¤ëÃÇÊÒÅª¤Ê¾Ú¸À¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¶²ÉÝ¤Ø¤È¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¾¾õ¤·¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Îµ¤ÇÛ¤¬¡¢¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤´¤È¤Ë²æ¡¹¤ÎÀº¿À¤ò¿¯¿©¤¹¤ë¡£¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃÆþÌç¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìºý¡£
Ãø¼Ô¡§ÅÄÊÕ¹ä
¥ìー¥Ù¥ë¡§¥Óー¥à¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡§
¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¶²ÉÝ¡×¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¶¼°Ò¤ÎÃ»ÊÓ½¸¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤°ÛÍÍ¤µ¤ò¡¢Àþ¤ÈÍ¾Çò¡¢ÄÀÌÛ¤Î¥³¥Þ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¼êË¡¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£¥é¥ô¥¯¥é¥Õ¥È¤Î»×ÁÛÅª¶²ÉÝ¤È¡¢Ì¡²èÉ½¸½¤Î¸Â³¦¤ËÆ±»þ¤ËÆùÇ÷¤¹¤ë¡¢°Û¿§¤«¤ÄÄ©ÀïÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
BOOK¡ùWALKER¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ª¥¹¥¹¥áºîÉÊ¡Ú¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹ The 3rd Edition ¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯ 1¡Û
Ãø¼Ô¡§ ÌðÌî½Óºö¡¿£Æ¡¥£Å¡¥£Á¡¥£Ò¡¥
¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¡§¤·¤Î¤È¤¦¤³
¥ìー¥Ù¥ë¡§ÉÙ»Î¸«¥É¥é¥´¥ó¥Ö¥Ã¥¯
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡§
Âç¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡£´ðËÜ¥ëー¥ë¤ä¥ïー¥ë¥É²òÀâ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÍÑ¤¤¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£¤³¤Î°ìºý¤Ç¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡×¤òÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹ The 3rd Edition ¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯ 2¡Ù¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¡§ ¥Ö¥é¥Ã¥É¥ìー¡¦¥Ü¥ó¥É¡¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦£Î¡¦¥âー¥¼¥º¡¿ËÜÑ¼Í¡¿¿ù¥é¥¤¥«
¥ìー¥Ù¥ë¡§¥í¥°¥¤¥ó¥Æー¥Ö¥ë¥Èー¥¯RPG¥·¥êー¥º
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡§
¿Íµ¤ºî¡Ø¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¹¥ì¥¤¥äー¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿TRPG¡£¸¶ºî¼Ô¼«¤é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Wasshoi!È½Äê¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¹¥ì¥¤¥äー¤ÎÆÍÁ³¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥ª¥µ¥¤¥¿¥Þ¤ËÀ¸¤¤ë¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¹¥ì¥¤¥äー¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£