±§ÅÔµÜ¤¬½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¤¿¤áÄ¹ºêÀï¤Î³«ºÅÆü»þ¤òÊÑ¹¹¡Ä¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼Â»Ü
¡¡1·î22Æü¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ª¤è¤Ó2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×Âè22Àá¡¦Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥êー¥Ê±§ÅÔµÜ¤¬½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î³«É¼²ñ¾ì¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³«ºÅÆü»þ¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡7Æü¤Ï»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤¬15»þ5Ê¬¤«¤é17»þ5Ê¬¤Ë¡£8Æü15»þ5Ê¬¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤Ï6Æü¤Î19»þ5Ê¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤é¤¤¤Þ¤Þ³«ºÅÆü»þ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³«ºÅÆü»þ¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢8Æü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£7Æü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´õË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼Â»Ü¡£6Æü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡¡
¢£ÂÐ¾Ý»î¹ç
ÊÑ¹¹Á°:2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ05Ê¬ TIP-OFF
ÊÑ¹¹¸å:2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ05Ê¬ TIP-OFF
ÊÑ¹¹Á°:2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ05Ê¬ TIP-OFF
ÊÑ¹¹¸å:2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ05Ê¬ TIP-OFF
