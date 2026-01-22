AÅìµþ¤¬EASL¥°¥ëー¥×3Ï¢¾¡¡Ä¥Õ¥©¥¹¥¿ー27ÆÀÅÀ¡¢Å¨ÃÏ´Ú¹ñ¤Ç¾»¸¶¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ä
¡¡1·î21Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¥¹ー¥Ñー¥êー¥°¡ÊEASL¡Ë2025－26¥·ー¥º¥ó¡×¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢AÅìµþ¤¬¾»¸¶LG¥»¥¤¥«ー¥º¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤«¤éÁê¼ê¤Î¥·¥åー¥È¤¬Æþ¤ê¡¢¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¥Æー¥Ö¥¹³¤¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤¬·è¤Þ¤êÅÀ¿ô¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿ー¤¬¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¤Î¥À¥ó¥¯¤ò±é½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥º¤¬¥Ý¥¹¥È¥×¥ìー¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¡¢46ー43¤Î3ÅÀ¥êー¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¡¢¥µ¥¤¥º¤ä¥Õ¥©¥¹¥¿ー¤¬¥¿¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢ÅÀº¹ÊÑ¤ï¤é¤ººÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤Ø¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê2Ê¬55ÉÃ¤Ë¥Õ¥©¥¹¥¿ー¤¬ÃÍÀé¶â¤È¤Ê¤ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤á1ÅÀ¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤â·è¤á88ー81¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥¹¥¿ー¤¬27ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥µ¥¤¥º¤¬24ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Æー¥Ö¥¹¤¬19ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸3Ï¢¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ3¾¡1ÇÔ¤ÎAÅìµþ¤Ï¼¡Àï¡¢2·î4Æü¤Ë¥¢¥êー¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô¤Ç¥Ë¥åー¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¦¥¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ 88－81 ¾»¸¶LG¥»¥¤¥«ー¥º
ALV¡Ã24¡Ã22¡Ã23¡Ã19¡Ã¡á88
CLS¡Ã30¡Ã13¡Ã23¡Ã15¡Ã¡á81
¡ÚÆ°²è¡ÛAÅìµþ¤¬EASL3Ï¢¾¡¡Ä¾»¸¶LG¥»¥¤¥«ー¥ºÀï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È