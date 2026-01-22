¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯¥¬ー¥É¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¤¬Ê¢¼Ð¶Ú¤ÎÉé½ý¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦
¡¡1·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¡Ë¡£¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥µー¥Ö¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥ÀーÁê¼ê¤Ë°ìÅÙ¤â¥êー¥É¤Ç¤¤º¡¢102－122¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤¬19ÆÀÅÀ14¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥³ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¤¬17ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¡¢AJ¡¦¥°¥êー¥ó¤¬15ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ü¥Óー¡¦¥Ýー¥Æ¥£¥¹¤¬15ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É9¥¢¥·¥¹¥È¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É·×6Áª¼ê¤¬2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡¤À¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥µ¥ó¥Àー¤ËÇÔ¤ì¤Æ18¾¡25ÇÔ¤È¤·¡¢¥×¥ìー¥¤¥ó¡¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È½Ð¾ì·÷³°¤Î¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹11°Ì¤È¶ìÀï¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥¿ー¥Êー¤¬º¸Â¼óÇ±ºÃ¡¢¤µ¤é¤ËÀèÈ¯¥¬ー¥É¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¤â¡¢Ê¢¼Ð¶Ú¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ç¾ì¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ýー¥¿ーJr.¤Ï¡¢¥Áー¥à2°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ16.8ÆÀÅÀ¡¢Æ±1°Ì¤Î7.4¥¢¥·¥¹¥È2.1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥É¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ðー¥¹HC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤°Ìá¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ô»î¹ç¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¥Ýー¥¿ーJr.¤Ï¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç·ç¾ì´ü´Ö¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£