¡Ú½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡ÛÅê³«É¼Æü¤È½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¹âÎÂ»Ô¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤ÎÃæ»ß¤ò·èÄê¡¡Áªµó¤¬ÍýÍ³¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡Ú²¬»³¡Û
½°±¡Áª¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©¹âÎÂ»Ô¤Ï¡¢Åê³«É¼Æü¤È½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Íè·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤òÃæ»ß¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½»Ì±¡Ë
¡Ö»ä¤â20Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ²¿ÅÙ¤«Áö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¤Þ¤¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¦¡¦¡¦»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é»ÄÇ°¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×
Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯Ìó1000¿Í¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö°¦¤é¤Ö¹âÎÂ¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
Ãæ»ß¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÎÂ»Ô¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ò2·î8Æü¤Ë³«¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢½°±¡Áª¤ÎÅêÉ¼½ê¤È¤Ê¤ë»ÔÌò½ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç³«²ñ¼°¤äÊÄ²ñ¼°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼þÊÕ¤â¥³ー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÅêÉ¼¤ËÍè¤ë¿Í¤Î°ÜÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹âÎÂ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¡¡¸¶ÅÄ¾¿Î·¸Ä¹¡Ë
¡ÖÅêÉ¼¤ËË¬¤ì¤ë»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢Âç²ñ»²²Ã¼Ô¤ÎÆ°Àþ¤Î½ÅÊ£¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤Î±Æ¶ÁÅù¤ò¹Í¤¨¡¢»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤âËÜÂç²ñ¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Þ¥é¥½¥ó¤Ïº£Ç¯¤Ç47²óÌÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥í¥Ê¤äÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áªµó¤¬ÍýÍ³¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ê½»Ì±¡Ë
¡Ö³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡Ê»ÄÇ°¤À¤í¤¦¤Ê¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Q¡¥¤ä¤Ï¤êÁªµó¤ÏÂç»ö¡©¤Ï¤¤¡×
ÃÏ°è½»Ì±¤«¤é¤Ï¡ÖÁªµó¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎÂ»Ô¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¤¤¿960¿Í¤Ë»²²ÃÈñ¤òÊÖ¶â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£