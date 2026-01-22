Æü¸þºä46 ÂçÌî°¦¼Â¡¢¡Ø¥é¥¸¥ª¥¹¥¿ー¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¡½ÂÀîÀ¶É§¡¢¹ÃÈåæÆ¿¿¡¢É÷´Ö½Ó²ð¤é¤â»²²Ã
¡¡NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤¬À©ºî¤¹¤ë¿·ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¸¥ª¥¹¥¿ー¡Ù¤Ë¡¢½ÂÀîÀ¶É§¡¢À¾ÀîÀ¿¡¢¹ÃÈåæÆ¿¿¡¢ÂçÈ¬ÌÚ³®ÅÍ¡¢É÷´Ö½Ó²ð¡¢ÂçÌî°¦¼Â¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¶áÆ£Ë§Àµ¡¢ÅÄÂ¼¥Ä¥È¥à¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§NHK¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¸¥ª¥¹¥¿ー¡ÙÎØÅç»Ô¤Ç»£±Æ¡¡Ê¡ÃÏÅí»Ò¡Ö¿´¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡×
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿±üÇ½ÅÐ¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¡£¥é¥¸¥ª¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡ÃÏÅí»Ò¡£Èà½÷¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÇ½ÅÐ¤ËË¬¤ì¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ººÒ³²FM¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÉ¢¥«¥Ê¥Ç¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª³«¶É¤ÎÈ¯µ¯¿Í¡¦¾¾ËÜ¸ù²ð¤ò±é¤¸¤ë¹ÃËÜ²íÍµ¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤Ê¼çÉØ¡¦¾®Ìî¤µ¤¯¤é¤ò±é¤¸¤ë¾ïÈ×µ®»Ò¤é¡£µÓËÜ¤Ï¡ØÀµÂÎ¡Ù¡Ø¤µ¤¬¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®»ûÏÂµ×¡¢²»³Ú¤ÏÅÄÞ¼²Æ³¤¡¢±é½Ð¤Ï°ìÌÚÀµ·Ã¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª³«¶É¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤ÈÇ½ÅÐ¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¡£
¡¡½ÂÀî¤ÏÄ®¤Î¾ÃËÉ»Î¡¦À¾ÀîÀ¿Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£Í¥¤·¤¯ÀµµÁ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¤¢¤Ä¤¤À¾Àî¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤¿¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¾ËÜ¡Ê¹ÃËÜ²íÍµ¡Ë¤Î»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¥é¥¸¥ª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¹ÃÈå¤Ï¹â¹»Â´¶È¤Þ¤ÇÇ½ÅÐ¤Ç°é¤Á¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ì´¤òÄÉ¤Ã¤ÆÂçºå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë³¤Ìî¥ê¥¯¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼Â²È¤ÎÁ¬Åò¤ò¼êÅÁ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤Ìî¡£ÁÇ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤ËÂÐ¤·¤Æ²ûµ¿Åª¤Ç¡¢¥«¥Ê¥Ç¡ÊÊ¡ÃÏÅí»Ò¡Ë¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¡£
¡¡ÂçÈ¬ÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¯¥È¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Â¿ÅÄËÌò¡£Å·Á³¤«¤Ä¡¢¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¾ËÜ¤Ë¥é¥¸¥ª¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤âÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç°ú¤¼õ¤±¤ë¡£¾¾ËÜ¤Î»Ø¼¨¤É¤ª¤ê¡¢¾Ð¤¤¤ò¼è¤í¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤ï¤ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡É÷´Ö¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Ìî¤µ¤¯¤é¡Ê¾ïÈ×µ®»Ò¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÁÍý¿Í¤Î¾®ÌîÀ¯ÇîÌò¡£Ç½ÅÐ¤Î¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤êÎÁÍýÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÅ¹¤ò¼º¤¦¤â¡¢600¿ÍÊ¬¤Î¿æ¤½Ð¤·¤ò²¿¤«·î¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±ï¤Ç¡¢¡Ö¿æ¤½Ð¤·ÈÓÁª¼ê¸¢¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¸¥ª¤Î´ë²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ÎÂçÌî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Ìî²È¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦¾®Ìî¤Þ¤ÊÌò¡£¸½ºß¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÇÁÄÊì¤Î²È¤¬Âçºå¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢È¾Ç¯´Ö¤À¤±Âçºå¤Î³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢Â´¶È¸å¤ÏÇ½ÅÐ¤ò½Ð¤ÆÂçºå¤Î¹â¹»¤ØÄÌ¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÆ£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥á¥¾¥ó¥¹¥º¥Î¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Õ¡¦°ËÃ°½ãÌéÌò¡£¸©³°¤«¤é¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤ÊÅ¹¤À¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤Çº£¤â¤Ê¤ªµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¿æ¤½Ð¤·1500¿©¤ò8¥«·î´Öºî¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê°å±¡¤ò±Ä¤à¡¢Ä®¤ÇÍ£°ì¤Î°å»Õ¡¦ÃæÌî½¤ÆóÌò¡£ÃÏ¿ÌÄ¾¸å¤Ï¡¢µßÌ¿¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥«¥Ê¥Ç¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²óÈ¯É½¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¾¾ÌÚ·òÍ´¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡¦½ÂÀîÀ¶É§¡ÊÀ¾ÀîÀ¿Ìò¡Ë
»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢Ç½ÅÐ¤Î¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÄ°¤Ç½ÅÐ¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤â10Æü´Ö¤Û¤É¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿¼¤¯Ç½ÅÐ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤ä¡¢É÷½¬¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¾ÀîÀ¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÌÇÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤äÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±é½Ð¤Î°ìÌÚ¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Áー¥à¤Î¾ðÇ®¤È¡¢ÃúÇ«¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤¤Ç½ÅÐ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥¸¥ª¥¹¥¿ー¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤!¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤ÏÎØÅçÅÉ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¹ÃÈåæÆ¿¿¡Ê³¤Ìî¥ê¥¯¥ÈÌò¡Ë
³¤Ìî¥ê¥¯¥ÈÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡¢¹ÃÈåæÆ¿¿¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Áー¥à¥é¥¸¥ª¥¹¥¿ー¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ºÇ¹â¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏËèÆü³Ú¤·¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐ¤Ç»£±Æ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒÃÏ¤Î¸½¾õ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤òÄº¤¤¤Æ¡£º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤Ç½ÅÐ¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤Ìî¥ê¥¯¥È¤ÏÆæ¤ÎÂ¿¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÊ¡¹¤ÈÈà¤Î²áµî¤¬·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂçÈ¬ÌÚ³®ÅÍ¡ÊÂ¿ÅÄËÌò¡Ë
Â¿ÅÄËÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÂçÈ¬ÌÚ³®ÅÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥é¥¸¥ª¤äÇ½ÅÐ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸³è¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿ÍÃ£¤Î»Ñ¤¬ËèÏÃ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¤ÏÃ±½ã¤ÊÎå¤Þ¤·¤ä°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¶¯¤¤Æü¾ï¤Ø¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¥é¥¸¥ª¤äÇ½ÅÐ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¼«Á³¤Ê²¹¤â¤ê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦É÷´Ö½Ó²ð¡Ê¾®ÌîÀ¯ÇîÌò¡Ë
¥É¥é¥Þ¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¡Ø¤¢¤Îº¢¡Ù¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÁí³ç½ÐÍè¤º¡¢Êª¸ì¤Î¡ØÅú¤¨¡Ù¤òÉÁ¤¤Å¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¥¹¥¿ー¡×¤Ï¤Û¤Üº£¤ÎÇ½ÅÐ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Åú¤¨¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ä©Àï¡£ ¤³¤Îº£¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ë²¿¤¬»Ä¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ç½ÅÐ¤Î¡Øº£¡Ù¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¡Ù¤Ë¸÷¤¬º¹¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²¹¤«¤¤Êª¸ì¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë¸÷¤òÅô¤¹¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂçÌî°¦¼Â¡Ê¾®Ìî¤Þ¤ÊÌò¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢¾®Ìî¤Þ¤ÊÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÂçÌî°¦¼Â¤Ç¤¹¡£ÁÛ¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÁê¼ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤äÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤¤¤Æ¤â¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ºî¤¬¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹µ¤»ý¤Á¤ò¡¢»ä¤Î±é¤¸¤ë¤Þ¤Ê¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤Ê¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÁÛ¤¤¤òËÂ¤°»Ñ¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶áÆ£Ë§Àµ¡Ê°ËÃ°½ãÌéÌò¡Ë
Ç½ÅÐ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÎØÅçÅÉ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹©·ÝÉÊ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢µû¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ªÆù¤äÌîºÚ¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¿©¡¢¤½¤·¤ÆÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿É¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ï¤Ë²¹¤«¤¯¡¢Á°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌÜ¤Ü¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤«¤ò¤·¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤ÊÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç½ÅÐ¤Î¸¶ÅÀ¤òËº¤ì¤º¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê±éµ»¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅÄÂ¼¥Ä¥È¥à¡ÊÃæÌî½¤ÆóÌò¡Ë
»ä¼«¿È¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¤ÎÀ¸¤»à¤Ë¤ò´Ö¶á¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÇÇ½ÅÐ¤òË¬¤ì¡¢È¯ºÒÅö»þ¤Ë¼êÅö¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¤Ë¡¢µßÌ¿¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿ÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¸ÉÆÈ¤ä¸ÉÎ©¡£¤·¤«¤·¿Í¡¹¤Ï½õ¤±¹ç¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿´¤Î¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢º£²ó¤ÎÌòºî¤ê¤ËÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÌî°å»Õ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¶¯¤µ¡¢½õ¤±¹ç¤¦¿´¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÇ½ÅÐ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é´¶¤¸¤¿¡ÖÀ¸¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤ò¾¯¤·¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¾ÌÚ·òÍ´¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¼ç¿Í¸ø¡¦¥«¥Ê¥Ç¤¬½ä¤ê¹ç¤¦¡¢Ç½ÅÐ¤ÇÊë¤é¤¹Êý¡¹¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤Î½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡¢±é¤¸¤¤ë³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯11·î¤ÎÇ½ÅÐ¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ß¤º¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤«¤é2Ç¯¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç½ÅÐ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¶»¤ËÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë