¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¥«¥í¥ê¡¼¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ä¤»¤Ê¤¤¡ª¡×
¡Ö¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¡¢¥¸¥à¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¿©»öÎÌ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸º¤Ã¤Æ±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¾Ê¥¨¥Í¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»éËÃ¤òÇ³¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÚÆù¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤¬Äã²¼¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ä¤»¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÊÁ°¤è¤êÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿©»ö¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÂÎ¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊäµë¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¤¹¤°¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤äÃº¿å²½Êª¤ò¶¯¤¯Íß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«¸Ê·ù°¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£4¤«·î¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹5kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡ª3¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¡È¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É
¿©»ö¤ä±ÉÍÜ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¤æ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¡¢Æ±¤¸¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç3¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¡È¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¤ä¤»»Ï¤á¡¢¤Ê¤ó¤È4¤«·î¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹5kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡ª
¡È¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¤´ÈÓ¤â¡¢´Ö¿©¤â¿©¤Ù¤ÆOK¡ª¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤ä¤»¤ëÂÎºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤´ÈÓ¤â´°¿©¤âÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤ä¿©ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢3¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ÆÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤òËè¿©¤¤Á¤ó¤È¤È¤ë¤³¤È¤Ç²æËý¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ËÂÎ¤¬À°¤Ã¤Æ¤ä¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¶ÚÆù¤äÆâÂ¡¡¢È©¤äÈ±¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¼Õ¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×¡Ê¤«¤Ê¤á¡Ë¡£Ëè¿©¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤®¡¢»éËÃ¤¬Ç³¤¨¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÀ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡Ö»é¡×¤â¤¸¤Ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤±ÉÍÜÁÇ¡£»é¼Á¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âå¼Õ¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ëÂçÀÚ¤Ê»°Âç±ÉÍÜÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÀÄµû¤ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÎÉ¼Á¤Ê»é¤òÅ¬ÎÌ¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢´Ö¿©¤ä¿©¤Ù¤¹¤®¤ÎËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤â»é¤â¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤»¤Æ¡¢ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¿©¤Ù¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¡È¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ë¡ÖÀÄµû¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡×
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¼çºÚ¤Ï¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤¿¤Ã¤¿6Ê¬¤Ç´°À®¤¹¤ë¡ÖÀÄµû¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡×¡£ºàÎÁ¤ò¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ÇÊñ¤ß¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¡£´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¥Ñ¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ð¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÎÉ¼Á¤Ê»é¤È¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡õ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤ÊÌîºÚ¤È¤¤Î¤³Îà¡¢¤¨¤Ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 382kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á 24.9g¡Ã»é¼Á 18.7g¡ÃÃº¿å²½Êª 12.4g¡Ã¿©ÊªÁ¡°Ý 6.3g¡Ã±öÊ¬ 1.6g
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¤µ¤Ð¡Ä1ÀÚ¤ì
¶Ì¤Í¤®¡ÊºÙÀÚ¤ê¡Ë¡Ä1/2¸Ä
¤·¤á¤¸¡Ê¤Û¤°¤¹¡Ë¡Ä1/3¥Ñ¥Ã¥¯
A
¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡Ä4¸Ä
¡¦ÎäÅà¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ä5¸Ä
¡¦ÎäÅà¤¨¤Ó¡Ä5¸Ä
B
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦¼ò¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦¥³¥ó¥½¥á¡ÊðùÎ³¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ä4¡Á5cm
¡¦ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡Ê¤ª¹¥¤ß¡Ë¡ÄÅ¬ÎÌ¡Ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡Ë
ºî¤êÊý
1¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¤·¤á¤¸¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤µ¤Ð¤Î½ç¤ËÆþ¤ì¡¢A¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿B¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
2¡¡¥·¡¼¥È¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¥¥ã¥ó¥Ç¥£¾õ¤ËÊñ¤ó¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç6Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡ÊÎäÅàµû¤Î¾ì¹ç¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç9Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡Ë¡£
¡ú¤µ¤Ð¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¤¢¤¸¡¢¤µ¤ï¤é¡¢¤á¤«¤¸¤¡¢¤¿¤é¡¢¤¿¤¤¤Ê¤É¤âÁêÀ¡ý
¡È¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤ò¼ê·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥·¥Ô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¡×¤Çºî¤ì¤ë¤«¤é¡£¤ª»®¤ä¥Ü¥¦¥ë¤Ë¿©ºà¤òÆþ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤Ç¤âÉáÃÊÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÂÎ½Å¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤é¤¤²æËý¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¤·¤¯¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤¿£³¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¡È¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡È¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤ÇÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£ÉÂ±¡´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢É×¤ÎÅ¾¶Ð¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¡¢ÆÈÎ©¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤ÇÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»î¤ß¤ëÃæ¤Ç¡¢3¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¡Ö¥é¥¯¿©¤Ù¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢4¤«·î¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹5kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÇÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤Ø¿©»ö¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
※本記事はゆりな著の書籍『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体をつくるおいしい食べ方』から一部抜粋・編集しました。