Æü·Ð225ÀèÊª¡§22Æü19»þ¡á190±ß¹â¡¢5Ëü3930±ß
¡¡22Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ190±ß¹â¤Î5Ëü3930±ß¤ÈÂçÉý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü3688.89±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï241.11±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2021Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3627¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï10.62¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53930¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+190¡¡¡¡¡¡¡¡2021
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53935¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+205¡¡¡¡¡¡ 37025
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3627¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡¡¡2828
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32680¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +75¡¡¡¡¡¡¡¡ 106
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 705¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 175
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3627¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï10.62¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53930¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+190¡¡¡¡¡¡¡¡2021
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53935¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+205¡¡¡¡¡¡ 37025
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3627¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡¡¡2828
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32680¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +75¡¡¡¡¡¡¡¡ 106
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 705¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 175
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹