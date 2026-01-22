バレンタインを前に、新潟市のデパートで毎年恒例のチョコレートの祭典が開かれています。



■髙橋泉アナウンサー

「ショーケースには色鮮やかなチョコレートがズラリと並んでいます。今年も世界中から心ときめくチョコが集まりました。」



新潟伊勢丹で開催中のチョコレートの祭典『ショコラモード2026』。今年は国内外あわせて約100ブランドが出店しています。



注目は、県内初出店のゴディバの新ブランド『G Butters’』。発酵バターの香りとチョコレートのコクが広がるガレットはリッチな味わいが特徴です。



こちらも県内初出店の京都生まれのショコラブランド『ベルアメール 京都別邸』。枡(ます)に見立てたショコラのなかに、あまおう苺を使ったジュレを流し込んだ華やかな一箱です。



他にも、可愛らしい缶や新潟伊勢丹限定の焼菓子セットなど会場にはこだわりの商品が並びます。



■買い物客

「奥さん用でバレンタインのチョコレートを買いに来ました。毎年(種類が)いっぱいあって選ぶのが大変ですね。」



新潟伊勢丹の『ショコラモード2026』は、2月15日まで開かれています。