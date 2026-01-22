¡ÚAJCC¡¿Á´Æ¬¿ÇÃÇ¡Û¡ÈÀä¹¥Ä´ÃË¡É¤¬¸Ù¤ë¡Ö2.1.1.2¡×ÁÛÄê6¿Íµ¤°Ê²¼¡¡¥ë¥áー¥ëµ³¾è¥É¥¥¥é¥Éー¥ì¥¹¤Ï¡È¾Ã¤·¡É¤â
º£½µ¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢Âè67²ó¥¢¥á¥ê¥«JCC¡ÊGII¡¢¼Ç2200m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬À©¤·¤¿°ìÀï¤Ëº£Ç¯¤â¹¥¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÇÏ·ô¸¡Æ¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÁöÇÏ16Æ¬¤ÎÁ´Æ¬¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«JCC2026 ½ÐÁöÍ½ÄêÇÏÁ´Æ¬¿ÇÃÇ
¡¦¥¢¥¦¥¹¥ô¥¡ー¥ë
¶áÁö¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é1ÉÃ°Ê¾åÎ¥¤µ¤ì¤ë¥ìー¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯Ä´ºàÎÁ¤ÏË³¤·¤¤¡£
¡¦¥¢¥ë¥Óー¥¸¥ã
º£²ó¤¬Ìó1Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼ÂÀï¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¦¥¨¥Ò¥È
2Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÏ·ôÆâ¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¸½¾õ¡£ÊÑ¤ï¤ê¿È¤ÏË¾¤ßÇö¤«¡£
¡¦¥µ¥ó¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¥ó
¥ªー¥×¥ó¥¯¥é¥¹¤Ç¤Î·Ç¼¨ÈÄÆâ¤¹¤é¤Ê¤¤ÇÏ¡£¸·¤·¤¤¡£
¡¦¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤
µÆ²Ö¾Þ°ÊÍè¤Î¥ìー¥¹¤È¤Ê¤ë4ºÐÇÏ¡£ÆüËÜ¥Àー¥Óー3Ãå¡¢¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ2Ãå¤È¼ÂÀÓ¤Ï¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤¬¡¢Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¤¬ËÜ¥ìー¥¹¤òÁªÂò¤·¤¿¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬¤ä¤äµ¤¤¬¤«¤ê¡£Æ±±¹¼Ë¤ÎAJCCÀ®ÀÓ¤Ï¡Ú0-0-0-4¡Û¡¢Æ±¤¸Åß¤Î¼Ç2200£í¸ÅÇÏGII¡¦µþÅÔµÇ°¤ÎÀ®ÀÓ¡Ú2-1-2-3¡Û¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤À¡£¼«¿È½é¤ÎÃæ»³¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²¡¤µ¤¨ÄøÅÙ¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¡£
¡¦¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë
ºòÇ¯¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤ò³§¶Ð¡£ÇÏ·ôÆâ¤³¤½³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é1ÉÃ°Ê¾åÎ¥¤µ¤ì¤¿¥ìー¥¹¤Ï¤Ê¤¯·ø¼Â¤ÊÁö¤ê¤¬Éð´ï¤ÎÇÏ¤À¡£Ä¾Àþ¤ÎÃ»¤¤¾®²ó¤ê¥³ー¥¹¤Ï¡Ú2-2-0-1¡Û¡¢ÇÏ·ô³°¤ÏÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥àー¥º¤µ¤ò·ç¤¤¤¿»©·î¾Þ¤Î¤ß¡£Æ±¤¸4ºÐÇÏ¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç1¥¥í·Ã¤Þ¤ì¤¿¶ÔÎÌ56¥¥í¤â´Þ¤á¡¢·Ú¤¯¤Ï°·¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¦¥Á¥ã¥Ã¥¯¥Í¥¤¥È
8ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¸Å¹ë¡£ÊõÄÍµÇ°5Ãå¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¿ê¤¨¤â¤Ê¤¯¡¢2Ç¯Á°¤ÎËÜ¥ìー¥¹¾¡Íø¤ÈÉñÂæÅ¬À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿1Æ¬¤À¡£½Å¾Þ¤Ç¤Ï»þ·×¤Î¤«¤«¤ëÇÏ¾ì¤Ç¤³¤½¤Î¥¿¥¤¥×¤æ¤¨¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¤â¡¢²¿¤é¤«¤Î°õ¤ÏÉ¬Í×¤«¡£
¡¦¥Ç¥£¥Þ¥¤¥¶¥¥Ã¥É
½Å¾Þ¤Ç¤Ï3¡¢4Ãå¤¬ÌÜÎ©¤ÄÇÏ¡£¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥ÁÂ¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ÆâÌõ¤ò¤ß¤ë¤È¾å¤¬¤ê3F32ÉÃ5¤ÎµÓ¤ò»È¤Ã¤¿¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Ë¼Ç2000m¤Ç1Ê¬58ÉÃ0¤ÎÈ¡´ÛµÇ°¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤È0ÉÃ1º¹¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤Ê¤Éº¸²ó¤ê¤ä¾®²ó¤ê¥³ー¥¹¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ìー¥¹¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¯¡£AJCC¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ»³¼Ç2200m¤ÏÃæ»³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¾Àþ¤¬Ä¹¤¤³°²ó¤ê¥³ー¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç°µ¾¡¤Î½éºé¾Þ¤Ê¤ÉÃæ»³¤Ï¡Ú2-1-1-0¡Û¤ÈÂçÊø¤ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Ç¤Î·Ú»ë¤Ï¶ØÊª¤À¡£
¡¦¥É¥¥¥é¥Éー¥ì¥¹
Á°Áö¤ÏÅöÉñÂæ¤Î¥ªー¥ë¥«¥Þー¤Ç2Ãå¡£Å¬À¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥ªー¥ëÌî¼Ç¢ªÅß¤ÎÃæ»³¼ÇÂØ¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°Áö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¡¹¥ê¥¹¥ー¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£²áµî10Ç¯¤ÎAJCC¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°Áö¼Ç2200mÁÈ¤Ï¡Ú0-0-1-10¡Û¤ÈÉÔ¿¶·¹¸þ¡£¤³¤³¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤Î1Æ¬¡£
¡¦¥Ë¥·¥Î¥ì¥ô¥Ê¥ó¥È
2ÅÙ»È¤ï¤ì¤¿Ãæ»³¼Ç2200m¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·Ç¼¨ÈÄ³°¡£¥ªー¥×¥ó¥¯¥é¥¹¤ÎÇÏ·ôÆâ¤ÏÄ¾Àþ¤ÎÄ¹¤¤¥³ー¥¹¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¿Ê¤òË¾¤à¤Î¤Ï¹ó¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¦¥Îー¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸
3Ç¯Á°¤ÎËÜ¥ìー¥¹¾¡¤ÁÇÏ¤À¤¬¡¢¶áÁö¤Ï¥Æ¥ó¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¥ìー¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ôー¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¦¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¥éー¥¼¥ó
ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥Àー¥Óー°ÊÍè¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ëÇÏ¡£Âç¥Þ¥¯¥ê¤Ç¥ìー¥¹¤òÊ¨¤«¤»¤ë¸ÄÀÇÉ¤Ç¡¢¤³¤³¤âÅ¸³«¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë1Æ¬¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£Ãæ»³¼Ç¤Ï¥Ûー¥×¥Õ¥ëS3Ãå¡¢ÌïÀ¸¾Þ1Ãå¤ÎÆÀ°ÕÉñÂæ¡£»þ·×¤ÎÂ®¤¤º£³«ºÅ¤ÎÃæ»³¼ÇÅ¬À¤Ï¤É¤¦¤«¤â¡¢²¡¤µ¤¨ÄøÅÙ¤Ë¤Ï¡£
¡¦¥Û¥¦¥ª¥¦¥Îー¥µ¥¤¥É
¥ªー¥×¥ó¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï´°Á´¤ËÆ¬ÂÇ¤Á¤Î´¶¤¢¤ê¡£¸·¤·¤¤¡£
¡¦¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥éー
GI¤ò»È¤ï¤ì¤¿¶á2Áö¤Ï5¡¢9Ãå¡£¤¤¤º¤ì¤â³°ÏÈ¤«¤é¸·¤·¤¤Î©¤Á²ó¤ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢·è¤·¤ÆÈá´Ñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼Ç2200m¤Ï¡Ú2-1-1-2¡Û·Ç¼¨ÈÄ³°¤Ê¤·¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÀä¹¥Ä´¤Î°È¾å¡¦¸Íºê·½ÂÀ¤ÎÂ¸ºß¤âÉÔµ¤Ì£¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¦¥Þ¥¤¥Í¥ë¥á¥â¥êー
¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤Ç¤¹¤é¥Õ¥¿·åÃå½ç¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾õ¡£¸·¤·¤¤¡£
¡¦¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥ì¥ª
ºòÇ¯¤ÎËÜ¥ìー¥¹2ÃåÇÏ¤¬º£Ç¯¤â»²Àï¡£Åö»þ¤Ï¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥êー¥à¤È¤Î¤Á¤ÎGI¹¥ÁöÇÏ¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ÖÄ¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¥ìー¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¼Ç1800m¤ò1Ê¬44ÉÃ0¤ÇÁöÇË¤·¤¿Á°ÁöÆâÍÆ¤«¤é¡¢¹âÂ®ÇÏ¾ì·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëº£¤ÎÃæ»³¼Ç¤Ï´¿·Þ¡£ºÆÅÙ¤Î¹¥Áö¤ò·Ù²ü¤·¤¿¤¤¡£
Winsight¤è¤ê°ìÉôÊÔ½¸¡¦Å¾ºÜ¡Ê¡Ë
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅÄ¸¶´ðÀ®¡Ê¤¿¤Ï¤é¤â¤È¤Ê¤ê¡Ë¡ü¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È
¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡Ö¶¥ÇÏ¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡×¡£Í½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆæ¤È¤¤Ë¶á¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦·ìÅý¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Æ¶¥ÇÏËÜ¤ò¼¹É®¡£¸½ºß¤Ï¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØWinsigh¡Ù¤ÇÍ½ÁÛ¥³¥é¥à¼¹É®Ãæ¡£¡ØSPREAD¡Ù¤Ç¤Ï¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÇØ·Ê¤òÉ³²ò¤¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¶¥ÇÏ¤ÎËÜ¼Á¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£