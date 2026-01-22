¤¢¤¹½°µÄ±¡²ò»¶¡Ä¿¿Åß¤ÎÁªµóÀï¤Ø¡¡Æ»7¶èÁª½ÐµÄ°÷¤é¤â½àÈ÷²ÃÂ®¡¡¿·ÅÞ¡È·ëÅÞÂç²ñ¡É¤â¡¡ËÌ³¤Æ»
¹â»Ô¼óÁê¤Ï£±·î£²£³Æü¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÏÁªµó¤Ë¤à¤±¤ÆÅÞÂç²ñ¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢³ÆÅÞ¤Î½àÈ÷¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢ËÌ³¤Æ»ÆâÁª½ÐµÄ°÷¤ÎÆ°¤¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÆ»¡¡ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë¡Ö¤¢¤·¤¿¤¬²ò»¶¤Ç¤¹¡£¥®¥ê¥®¥ê£±ÆüÁ°¤Ë·ëÅÞÂç²ñ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¡£´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¤Î·ëÅÞÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò£²£³Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¤ª¤è¤½£±£°£°¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¼ÄÅÄÆàÊÝ»Ò½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚµ®»Ò½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈæÎã¤ÇÉü³èÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëÅÞÂç²ñ¸å¤Ë¤Ç¤¤¿µÄ°÷¤Î¹ÔÎó¡£
¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤âÊÂ¤ó¤À¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¶¦Æ±ÂåÉ½£²¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£
¡Ê¼ÄÅÄÆàÊÝ»Ò½°±¡µÄ°÷¡Ë¡Ö¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¸Ç¤¤°®¼ê¤Ç¡¢µÄ°÷¤È¤·¤ÆµÄ¾ì¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼ÄÅÄÆàÊÝ»Ò½°±¡µÄ°÷¡Ë¡Ö²þ¤á¤ÆÂç¤¤Ê²ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÊý¡¹¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢À¸³è¤Î¸½¾ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢Æ»£·¶èÁª½Ð¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¡Ö¤¢¤ëºî¶È¡×¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£²£µÇ¯£±£°·î¤ËÅÞ¤Î¹ÊóËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
Íè¤¿¤ëÁªµóÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅÞ¿¦°÷¤È£Ó£Î£Ó¤ò»È¤Ã¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ë£²ËüÉ¼°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÅöÁª¡£
¤è¤êÈ×ÀÐ¤Ê¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¤ªÉãÍÍ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË¤µ¤ó¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ç¤¹¤¬¡×
¡ÊÎëÌÚµ®»Ò½°±¡µÄ°÷¡Ë¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡ª¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ªÉã¿Æ¤Ã¤ÆÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ì¼¤Ë¤·¤¿¤é¼ê¤Î¤«¤«¤ëÂ¸ºß¡£Ãç´Ö¤Î´°¾¡¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¼¤Ò¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£Â¾ÅÞ¤ÎÆ°¤¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¡¢¤¿¤À¶òÄ¾¤Ë¹ñ²È¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¿¿Åß¤ÎÁªµóÀï¡£
Æ»ÆâµÄ°÷¤âÎ×ÀïÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£