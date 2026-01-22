ËÌµþ¤ÎËÌ³¤¸ø±à¡¢¡ÖÀ¾Å·Ûð¶¡×·úÃÛ·²¤¬±ý»þ¤Î»Ñ¤Ë
ËÌµþ»ÔÆâ¤ÎËÌ³¤¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢400Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÀ¾Å·Ûð¶¡×·úÃÛ·²¤¬ÀÎ¤Î»Ñ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·úÃÛ·²Æâ¤ÎÃæÄí¤Ç¤¢¤ëÎ°Íþ³Õ±¡Íî¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Í¸Å³Ø´ØÏ¢¤Î»öÌ³Åï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îò»ËÅª·úÃÛÊª¤ÎÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤È´ØÏ¢¥¨¥ê¥¢¤Î°ú¤ÅÏ¤·¼°¤¬1·î22Æü¡¢ËÌµþ»ÔÊ¸Êª¶É¤È±àÎÓÎÐ²½¶É¡¢¸ø±à´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¶¦ºÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î°Íþ³Õ±¡Íî¤Ï¡ÖÀ¾Å·Ûð¶¡×·úÃÛ·²¤Î½ÅÍ×¤Ê¹½À®ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢·úÃÛ·²¤Î³°Éô¤«¤é3ÈÖÌÜ¤Î±¡Íî¡ÊÃæÄí¡Ë¤Ç¤¹¡£·úÃÛÊª¤ÏÆþ¤ê¸ý¤«¤é½ç¤Ë²Ú¸·À¶³¦ÅÂ¡¢¼·Ê©ÅãÄâ¡¢Î°Íþ³Õ¤Ç¤¹¡£Î°Íþ³Õ¤ÏÀ¶¤Î´¥Î´24Ç¯¡Ê1759Ç¯¡Ë¤Ë¡¢¼·Ê©ÅãÄâ¤Ï´¥Î´42Ç¯¡Ê1777Ç¯¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢À¶ÂåÃæ´ü¤Î¹Ä¼¼Äí±à·úÃÛ¤ÎÌÏÈÏ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Î°Íþ³Õ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤À¶Âå¤Î¸ø¼°ÎÜÍþ·úÃÛÍÍ¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢³°ÊÉ¤Ë¤Ï1424ÂÎ¤ÎÌµÎÌ¼÷Ê©ÎÜÍþÁü¤¬¤Ï¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼·Ê©ÅãÄâÆâ¤ÎÈ¬³ÑÀÐÅã¤Ë¤Ï¼·À¤Ê©¡Ê¼á²àÌ¶Æô¤È¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë½Ð¸½¤·¤¿·×7Ê©¡Ë¤È´¥Î´Äë¤¬Ãø¤·¤¿¡Ö¼·Ê©ÅãÈêµ¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»öÎã¤ÏÃæ¹ñÁ´¹ñÍ£°ì¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë