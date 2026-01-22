Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

22Æü¡¢´Æ¶Ø¤È¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÀîÍÛ¿òÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÆàÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï2023Ç¯3·î¡¢ÆàÈþÍÆµ¿¼Ô¤Î50Âå¤Î»Ð¤òÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Î¼«Âð¤Ë´Æ¶Ø¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Ê¢Éô¤Ê¤É¤òÊ£¿ô²ó½³¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊñÃú¤ÎÊö¤ÇÆ¬¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Âç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆàÈþÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ð¤¬´Ø·¸¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

2022Ç¯11·î¤´¤í¤«¤é¡¢É×ÉØ¤Î¼«Âð¤Ç´Æ¶Ø¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆàÈþÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ð¡£Æü¾ïÅª¤Ë¶âÁ¬¤òÍ×µá¤µ¤ì¡¢¶â¤òÍÑ°Õ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤ÈË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»Ð¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¿ôÀéËü±ß¤òÉ×ÉØ2¿Í¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»Ð¤Ï·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀöÇ¾¾õÂÖ¤Ë¤¢¤êÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£