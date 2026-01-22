MAZZEL¡¦NAOYA¡ßÎ¶µÜ¾ë¡¦ÉÚÅÄÐÒÚö¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¡¢ÉñÂæÈÇ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¡²»³Ú¤Ç¤âÌ¥Î»
¡¡8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAZZEL¤ÎNAOYA¤È7¿ÍÁÈ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö²ÎÍØÉñÍÙ½¸ÃÄ¡¦Î¶µÜ¾ë¤ÎÉÚÅÄÐÒÚö¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÉñÂæÈÇ¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±éÃæ¡£¥²¥Í¥×¥í¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¼Ì¿¿¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡Ä¸«¤Ä¤á¹ç¤¦NAOYA & ÉÚÅÄÐÒÚö
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Æü¥Î¸¶½ä»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ºî¡£½Ã°å¤ò»Ö¤¹¼ºÎø¤·¤¿¤Æ¤Î¡È¥¹¥Ñ¥À¥ê¡É¸õÊäÀ¸¡¦ÀÅ¿¿¡ÊÉÚÅÄ¡Ë¤ÈÎø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦Ì«¡ÊNAOYA¡Ë¤ÎÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞºÇ½ªÏÃ¤«¤éÌó1¥ö·î¸å¤Îº£·î16Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±éÃæ¡£¥É¥é¥Þ¤ÇÌ«Ìò¤ÎNAOYA¡¢ÀÅ¿¿Ìò¤ÎÉÚÅÄ¡¢¼ùÌò¤Îº´Æ£ÎÜ²í¡¢æÆÊ¿Ìò¤ÎHAYATO¤¬Â³Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥²¥¤¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Ì«¤Ï¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Ã°å³ØÀ¸¡¦ÀÅ¿¿¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Àª¤¤¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÅ¿¿¤¬¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯Ì«¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê¿´¾ð¤òÊú¤¨¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤âÀÚ¼Â¤Ê´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤¬¡¢¤»¤ê¤Õ¤Î´Ö¤ä»ëÀþ¡¢¸ÆµÛ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÌ«¤Î¡ÖÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×²²ÉÂ¤µ¤È¡¢ÀÅ¿¿¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔ´ïÍÑ¤µ¡×¤¬¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±«½É¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏËÜºî¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ç¡¢²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¾ÈÌÀ¡¦±ÇÁü¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢2¿Í¤Î´¶¾ð¤¬ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·¡¢³Î¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬Èó¾ï¤ËÈþ¤·¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì«¤¬ÀÅ¿¿¤òÍ¶¤¦¤È¤¤¤¦¸¶ºî¤Ç¤Ï»É·ãÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÅ¸³«¤ò¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï2¿Í¤Îµ÷Î¥¤ÎÊÑ²½¤ä»ÅÁð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÉ½¸½¡£Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÁÛ¤¤¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤¬»ØÀè¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¡¢µÒÀÊ¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ÈÀÅ¤±¤µ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀÅ¿¿¤ÈÌ«¤¬¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÍ·±àÃÏ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¸ò¤¨¤¿¤«¤±¹ç¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¸ø±é¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ä°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤Î´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì«¤Î·»¡¦¼ùÌò¤Îº´Æ£¡¢ÀÅ¿¿¤ÎÄï¡¦æÆÊ¿Ìò¤ÎHAYATO¡ÊXY¡Ë¤éÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¤â¡¢Êª¸ì¤Ë¼«Á³¤Ê¹¤¬¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¼çÌò2¿Í¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢Îø°¦¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¡¢Ì«¤¬²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¾ìÌÌ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îø¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ëÍýÍ³¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸À¸ì²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÇÊÒÅª¤Êµ²±¤È´¶³Ð¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¹½À®¤¬¡¢Ì«¤Î¿´¤Î½ý¤Î¿¼¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó°Ê¹ß¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¡Ö¼æ¤«¤ì¹ç¤¦Â¸ºß¡×¤«¤é¡¢¡Ö¸ß¤¤¤Î¼å¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë´Ø·¸¡×¤Ø¤È¼Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Áê¼ê¤ÎÄË¤ß¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤È¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤Ç¤â´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò²»³Ú¤Ç¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢Ì«¤¬¥²¡¼¥à¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÀë¸À¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëÎ¶µÜ¾ë¤Î¡ÖSUGAR¡×¤¬Î®¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊª¸ì½ªÈ×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëMAZZEL¤Î¡ÖOnly You¡×¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤¿Æó¿Í¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë±é½Ð¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£Á¡ºÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤È¡¢´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ø¤È¼«Á³¤Ë°ú¤¹þ¤à¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢24Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¸ø±é¡¢¸á¸å5»þ¸ø±é¡¢25ÆüÀµ¸á¸ø±é¡¢¸á¸å4»þ30Ê¬¸ø±é¤Î·×4¸ø±é¤Ï¡¢Hulu¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
