¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù³¤¹¾ÅÄÍ¦Ìò¤Ë¼ò¸þË§¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê16¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ò¸þË§¤¬±é¤¸¤ë³¤¹¾ÅÄÍ¦¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤é¡Ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
¡¡¼ò¸þË§¤¬±é¤¸¤ë³¤¹¾ÅÄÍ¦¤Ï¡¢¥´¡¼¥·¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ê¤ì¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢½÷ÊÊ¤¬°¤¤¡£Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ë´¬¤«¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Ë¡Î§¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤ÆÌ¾µÁÂß¤·¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦¤Ç¤ÎÉ¾È½¤Ï°¤¤¤¬ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ¤Ï¤¤¤¤¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹õ´äÊÙ»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢¹½ÁÛ¤Ë3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿Ä¶ÎÏºî¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Î´é¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤·¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤é¡Ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
¡¡¼ò¸þË§¤¬±é¤¸¤ë³¤¹¾ÅÄÍ¦¤Ï¡¢¥´¡¼¥·¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ê¤ì¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢½÷ÊÊ¤¬°¤¤¡£Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ë´¬¤«¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Ë¡Î§¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤ÆÌ¾µÁÂß¤·¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦¤Ç¤ÎÉ¾È½¤Ï°¤¤¤¬ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ¤Ï¤¤¤¤¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹õ´äÊÙ»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢¹½ÁÛ¤Ë3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿Ä¶ÎÏºî¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Î´é¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤·¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£