Å·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ(20Æü¡Á25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤¬½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿4²óÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾¡°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÎëÌÚñ¥Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö3Ç¯Á°¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÉé¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¾¡4ÇÔ¤¯¤é¤¤¤Î¾¡Î¨¤Ç¡¢½éÀï¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤ë¤È¡ÖµîÇ¯Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤âµ¤¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾Ç¤é¤º¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬º£Æü¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¡°ø¤òÊ¬ÀÏ¡£¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤¬´°àú¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤ÈÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Ç12ºÐ¤ÎËå¡¦Èþ¶õÁª¼ê¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥É¤Î¶¯¹ë¡¦»°Â¼Í¥²ÌÁª¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£¤½¤ó¤ÊËå¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Î²û¤Î¹¤µ¤¬¶¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¤¬Ëå¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤Þ¤À¤Þ¤À½ç²óÅ¾¤¬ÀºÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Î¼ïÎà¤ÏËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤ä¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£