¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¬¥Á¤¹¤Ã¤Ô¤óÂç¸ø³«¤µ¤ì¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¡£±·î£²£³Æü¤ò¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ï¡Ø¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡Ù¤ÎÆü¡×¤ËÀ©Äê
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡Ê£³£µ¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¡Ê£³£µ¡Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥«¥ì¡¼ÄÌ¤Ç¤¢¤ë¥Û¥Õ¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¾®µÜ»³ÍºÈô¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ï¡Ø¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤ÎÆü¡ÙµÇ°ÆüÀ©ÄêÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Æü¤Ë£²»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëµÆÃÏ¤È£±»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÏÉ¸«¤¬Ä´Íý¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤ò¡¢¾®µÜ»³¤¬¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¼«ºî¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¼ê¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¤¹¤Ã¤Ô¤ó¼Ì¿¿¤òÄó¶¡¤·¤¿µÆÃÏ¤À¤¬¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ó¤Þ¸«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÄ´ÍýÃæ¤Ï¡Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤êËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç»£¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾È¤ì¤Þ¤¯¤ê¤À¡£
¡¡¾®µÜ»³¤ÏµÆÃÏ¤ÎÄêÈÖ¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤á¤ó¤Ä¤æ¤ÈÌýÍÈ¤²¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂÉ÷¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤Ë¡¢ÏÉ¸«¤Î¥·¥á¥¸¤ÈÄ¹¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤¿ÏÂÉ÷¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤ÈµíÆý¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤«¤Ä¤Ï¤ä¤ê¤Î²«¿§¤¤¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£µÆÃÏ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¦¤É¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢ÏÉ¸«¤Ï¡Ö¤³¤ì»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢»äºî¤Ã¤¿¤Î¡×¡ÊµÆÃÏ¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¤¹¤´¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡ÊÏÉ¸«¡Ë¤ÈÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬¡¢£±·î£²£²Æü¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¡×¤ÎÍâÆü¤Ç¤¢¤ë£±·î£²£³Æü¤ò¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ï¡Ø¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡Ù¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£