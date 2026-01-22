ºÇ°ÂÌó1.5Ëü±ß¡ª Nothing¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖPhone (3a) Lite¡×¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖPhone (3a)¡×¤È¤É¤¦°ã¤¦¡©
2026Ç¯1·î15Æü¡¢Nothing Technology Japan¤«¤éÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¡ÖPhone (3a) Lite¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Nothing¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï42,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï°ì³çÊ§¤¤32,890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï16,890±ß¤Ë¡£¤³¤³¤«¤é²¼¼è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ß¥É¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2025Ç¯4·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖPhone (3a)¡×¤âÈó¾ï¤Ë¼êº¢¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï54,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤ë¤È26,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ê°Â¤µ¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2µ¡¼ï¡¢¤É¤Á¤é¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏPhone (3a) Lite¤ò¡¢Phone (3a)¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¤Þ¤º¡¢Î¾µ¡¼ï¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖPhone (3a) Lite¡×¤Î¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯
SoC¡§MediaTek Dimensity 7300 Pro
RAM¡§8GB¤Î¤ß
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§128GB¡ÊmicroSD¥«¡¼¥É¤ÇºÇÂç2TB¤Þ¤Ç³ÈÄ¥²Ä¡Ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¡§5,000mAh
½ÅÎÌ¡§Ìó199g
¥«¥é¡¼¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ì¥Ã¥É¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¸ÂÄê¡Ë
¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤/NFC¡§ÂÐ±þ
¢£¡ÖPhone (3a)¡×¤Î¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯
SoC¡§Snapdragon 7s Gen 3
RAM¡§8GB¡¢12GB
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§128GB¡¢256GB
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¡§5,000mAh
½ÅÎÌ¡§Ìó201g
¥«¥é¡¼¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¸ÂÄê¡Ë
¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤/NFC¡§ÂÐ±þ
¤É¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀÇ½¤Ï¶¦ÄÌ¡£Ìó6.77¥¤¥ó¥Á¤ÎFlexible AMOLED¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï120Hz¡¢²òÁüÅÙ¤Ï2,392¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡¢¥Ô¡¼¥¯µ±ÅÙ¤Ï3,000nit¡Ê²°³°µ±ÅÙ1,300nit¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê°Â²Á¤ÊPhone (3a) Lite¤ÎÊý¤¬¥³¥¹¥Ñ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤ËÎ¾µ¡¼ï¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¸«±þ¤¨¤ÏÆ±¤¸¡£¥¹¥Þ¥ÛÂÎ¸³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀÇ½¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¥ß¥É¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±Åù¤ÎÂÎ¸³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¼þÊÕ¤Î²Ã¹©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿±¦¤ÎPhone (3a) Lite¤Ï3D¥«¡¼¥Ö¥É¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¼þ°Ï¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤Î¥«¡¼¥Ö¤¬¼ê¤ËÍ¥¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ìÔÂô¤Ê²Ã¹©¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÇØÌÌ¤Î°õ¾Ý¤ÏÎ¾µ¡¼ï¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Phone (3a) Lite¤Ï¡¢Nothing Phone¥·¥ê¡¼¥ºÅÁÅý¤Î¹Å¼Á¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿Æ©ÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¤â¡¢°Õ¾¢¤Ê¤É¤ÏÍÞ¤¨¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¤ÎÇÛÃÖ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ÈÆ±ÍÍ¡£¥á¥«¥á¥«¤·¤µ¤¬Äã¸º¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤è¤êÉáµÚ¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿ÇØÌÌ¤ÎLED¥é¥¤¥È¡ÖGlyph Interface¡×¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Phone (3a)¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¼þ°Ï¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Phone (3a) Lite¤ÏËÜÂÎ±¦²¼¤Ë¾®¤µ¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
LED¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Glyph Interface¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Áµ¡Ç½¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½¤Ê¤É¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÀÌÇ¤Ë¤è¤ëÄÌÃÎ¤ä¼Ì¿¿¤Î¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥Þ¡¼¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Glyph Interface¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ä¤·¤¤ÊÑ¹¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥¿¤Ë¸÷¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡Ê¤à¤·¤í¸÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ë°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍøÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Phone (3a)¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÊªÍý¥¡¼¡ÖEssential Key¡×¤ÏPhone (3a) Lite¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢NothingÆÈ¼«¤ÎAIµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ëEssential Space¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤â¤Î¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÊªÍý¥¡¼¤ò¥ª¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¨¥é¥¤¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¡¼¤¬¡£Phone (3a) Lite¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¡¼¤Ï°ìÂÎ·¿¤Ç¤¹¡£
¸ÄÀ¸÷¤ë¥Þ¥¯¥í»£±Æ¤«¡¢Î¹Àè¤ÇÊØÍø¤ÊË¾±ó»£±Æ¤«
Phone (3a) Lite¤ÈPhone (3a)¤Ï¡¢¥«¥á¥é¹½À®¤¬¤ï¤º¤«¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Phone (3a) Lite¡§50MP¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é+8MPÄ¶¹³Ñ+2MP¥Þ¥¯¥í
Phone (3a)¡§50MP¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é+8MPÄ¶¹³Ñ+50MPË¾±ó
´ðÁÃÀÇ½¤ÏPhone (3a)¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖTrueLens Engine 4.0¡×¤ÎÅëºÜ¡¢8Ëç¤ÎRAW²èÁü¤ò»£±Æ¡¦¹çÀ®¤¹¤ëUltra XDR¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤é¤·¤«¤é¤Ì½¼¼Â¤Ã¤×¤ê¡£
Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤ÎÅëºÜ¤Ç¤¹¡£ºÇÃ»4cm¤Þ¤Ç´ó¤ì¤ë¤«¤Ê¤ê¹âÇÜÎ¨¤Ê¥Þ¥¯¥í¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥í»£±Æ¤Ê¤Î¤Ç¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤ï¤»¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶á´ó¤ë¤È¥«¥á¥é¼«ÂÎ¤Î±Æ¤¬±Ç¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»£±Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤ä¤ä¹â¤·¡£¤Ç¤â¡¢ÄÌ¾ï¤Î»£±Æ+¦Á¤Ê»£±ÆÉý¤ò¡¢¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²è¼ÁÀßÄê¤òÆ±¤¸¤Ë¤·¤Æ¡¢Phone (3a) Lite¤ÈPhone (3a)¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¾ì½ê¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Phone (3a) Lite¤ÎÊý¤¬ºÌÅÙ¤¬¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¡£OS¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©
¥«¥é¥¹¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤³¤Î¥«¥á¥é¹½À®¤À¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êË¾±ó¤Ï¸·¤·¤¤°õ¾Ý¡£Phone (3a) Lite¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤Ç10ÇÜ¤Þ¤ÇË¾±ó¤·¤¿¤â¤Î¡£Phone (3a)¤Î¼Ì¿¿¤Ï¸÷³Ø2ÇÜ¤ÎË¾±ó¥ì¥ó¥º¤ò¡¢10ÇÜ¤Þ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²è¼ÁÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Phone (3a) Lite¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤Ï5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬¼ÂÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤«
ºÇ¸å¤ÏÀÇ½ÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Phone (3a) Lite¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëMediaTek¼Ò¤ÎDimensity 7300 Pro¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥â¥Ç¥ë¸þ¤±¤ÎSoC¤Ç¤¹¡£Nothing¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëCMF¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCMF Phone 2 Pro¡×¤¬Æ±¤¸SoC¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëDimensity 7300¤Ï¡ÖMotorola Edge 50 Neo¡×¡¢¡ÖOPPO F31 Pro¡×¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AnTuTu¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¡ÊV11¡Ë¤Î¥¹¥³¥¢·ë²Ì¤¬¤³¤Á¤é¡£Phone (3a) Lite¤Ï100Ëü¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Phone (3a)¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«100Ëü¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥«¥á¥éÀÇ½¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤½¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀÇ½º¹¤ÏÌÀÇò¡£Phone (3a)¤Ç¤Ï¥«¥¯¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤¯Æ°¤±¤Æ¤¤¤¿ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢Phone (3a) Lite¤À¤ÈÉÑÈË¤Ë¥«¥¯¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄã²è¼Á¡¦30fpsÀßÄê¤Ç¤³¤Î¥«¥¯¤Ä¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥êÍ·¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÀÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Phone (3a) Lite¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ²¼Â¦¤«¤é¤·¤«²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²£¸þ¤¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÒÊý¤«¤é¤·¤«²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼ä¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÊâµÚ¤Ð¤º¤ÊÀÇ½¤«¤Ê¡¢¤È¡£
web¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤Î²÷Å¬À¤òÉ¾²Á¤¹¤ëhtml5¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÇ½º¹¤¬É½¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤Îº¹¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Phone (3a) Lite¤Ç¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥×¥êµ¯Æ°¤Ê¤É¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤ÏPhone (3a)¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥²¡¼¥àÀÇ½¤Û¤ÉÌÀ³Î¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤·¡£
¥²¡¼¥à¤ä¥«¥á¥éÀÇ½¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥ê¡×¤Ê¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤ªÆÀ
Phone (3a)¤ÈPhone (3a) Lite¡£¤³¤Î2Âæ¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¥«¥á¥é¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥²¡¼¥à¤Î²÷Å¬¤µ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëPhone (3a)¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥«¥á¥é»£±Æ¤¬¹¥¤¤ÇË¾±ó»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤âPhone (3a)¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÏLINE¤äÆ°²è¸«¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Phone (3a) Lite¤Ï¤È¤Æ¤â¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎËþÂÅÙ¤â¹â¤¤¡£µ¤·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËPhone (3a) Lite¤Ï¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤äFeliCa¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤âIP45¤Ç¡¢Æü¾ïËÉ¿å¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÀÇ½¡£ËÜÂÎ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï128GB¤È¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢microSD¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¤¢¤êºÇÂç2TB¤Þ¤Ç³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÇ°Â1.5Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½¼Ê¬¤¹¤®¤ëÀÇ½¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆNothing¤é¤·¤¤Â¾¤Ë¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Nothing¤Î¥¤¥º¥à¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥Ò¥Ã¥È¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡£
