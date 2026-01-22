ÃæÆü¡¢ÊÑÂ§±¦ÏÓ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ê¤ë¤«¡©´Û»³»á¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡19Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿´Û»³¾»Ê¿»á¤¬¡¢ÃæÆü¡¦°ËÆ£çý±û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡´Û»³»á¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¤¤¤À®ÀÓ¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÇ¯°ÜÀÒ¤òµ¡¤ËËÉ¸æÎ¨¤¬°ÂÄê¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤¬²þ½¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³°Ìî¤¬¤¹¤´¤¯Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜ³ÊÇÉ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑÂ§¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬³è¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶¯¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬³è¤¤Æ¤¯¤ë¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤ò°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¹þ¤á¤ÆÈà¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÃæÆü¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢1¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨0.79¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù