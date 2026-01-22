¡È½Å¤¤Èâ¡É¤Ï³«¤¯¤«¡Ä65Ç¯Á°¤ÎÌ¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï ±üÀ¾¸µ»à·º¼ü¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤¬11²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¿½¤·Î©¤Æ ¿·¾Úµò¤Ê¤ÉÄó½Ð
¡¡65Ç¯Á°¤Î¡ÖÌ¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¡×¡£ºÆ¿³¤Î¡È½Å¤¤Èâ¡É¤Ï³«¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ì¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¤Î±üÀ¾¸µ»à·º¼ü¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï1·î22Æü¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤òË¬¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤È¤È¤â¤Ë11²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1961Ç¯¡¢»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤Î¸øÌ±´Û¤Ç¡¢º©¿Æ²ñ¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ö¤É¤¦¼ò¤ò°û¤ó¤À5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡¢Ì¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¡£6Æü¸å¡¢±üÀ¾¾¡¸µ»à·º¼ü¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤Ï¼«Çò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿³¤ÏÌµºá¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó¿³¤ÎÌ¾¸Å²°¹âºÛ¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¡¢Ä¹¤¤¹öÃæÀ¸³è¤Ø¡£
¡¡2005Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÏºÆ¿³³«»Ï¤Î·èÄê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ê¡¢±üÀ¾¸µ»à·º¼ü¤Ï2015Ç¯¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÈþÂå»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ85ºÐ¡Ë¡§
¡Ö±üÀ¾¾¡¤âÌµÇ°¤Ê¿´¤Ç¤¢¤ÎÀ¤¤ØÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾½õ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢Ëå¤Î²¬ÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ºÆ¿³ÀÁµá¿Í¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢È½·è¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ¿Í¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤ä·»Äï¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²¬¤µ¤ó¤â96ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÃÄ¤Ïº£²ó¤ÎÂè11¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Ö¤É¤¦¼ò¤ÎÉÓ¤Ë´¬¤«¤ì¤¿¡ÖÉõ¤«¤ó»æ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éõ¤«¤ó»æ¤¬¿¿ÈÈ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ½¤êÄ¾¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÁ°²óÀÁµá»þ¤Î¾Úµò¤ò¡¢ÊÌ¤Îµ¡´Ø¤ÇÄ´¤ÙÄ¾¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿®ÍÑÀ¤ò¹â¤á¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÀôÊÛ¸îÃÄÄ¹¡§
¡ÖÂè11¼¡¤Îº£ÅÙ¤ÎºÆ¿³¤Ç¤³¤½¡¢É¬¤ººÆ¿³³«»Ï¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¿³¸øÈ½¤ÇÌµºáÈ½·è¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¿½¤·Î©¤Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²¬¤µ¤ó¤â¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç»×¤¤¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÈþÂå»Ò¤µ¤ó¡§
¡Ö»ä¤â96ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³«¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÆ¿³¤Î½Å¤¤Èâ¡£»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
