´¨¤¤Åß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×or¡Ö¥·¥Á¥å¡¼¡×¤É¤Ã¤Á¡©¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¡Ê²ÖÈÞ¡¦¤È¤ó¤º¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥Èµ¡Ç½¤Ç¡¢Åß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤«¡Ö¥·¥Á¥å¡¼¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤«¤Ê¡£¤¢¤ó¤Þ¥·¥Á¥å¡¼¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÅß¤Ë¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤ª¤Ç¤óÇÉ¤Ê¤Î¤Ï¡¢²ÖÈÞ¡£¤È¤ó¤º¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼ò¡Ê¤Ë¹ç¤¦¤Û¤¦¡ËÅª¤Ë¤ª¤Ç¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢2¿Í¤È¤â¥·¥Á¥å¡¼¤ÏÅß¤Ë¸Â¤é¤º¿©¤Ù¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤ó¤º¤Ï¡Ö¡Ê¥·¥Á¥å¡¼¤Ï¡ËÅß¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¿§¹ç¤¤¡¢²¹¤â¤ê¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ñ¥ó¤È¤«¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡ÈËüÇ¯¤¤¤±¤Þ¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ÖÈÞ¤¤¤ï¤¯¡¢¡ÖÅß¤Î¤ª¤Ç¤ó¤Ï¡¢Âçº¬¤È¤«¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ä¤ó¡×¤ÈÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤ª¤Ç¤óÇÉ¤È¤Î·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢116É¼¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢Åß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤ª¤Ç¤óÇÉ¡×¤¬61¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢¡Ö¥·¥Á¥å¡¼ÇÉ¡×¤¬39¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤óÇÉ¡×¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥Á¥å¡¼ÇÉ¤Ï¡¢¡È¤É¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¹¥¤¤«¡É¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÁª¤Ö¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥·¥Á¥å¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¼«Ê¬¤Îºî¤ë¥·¥Á¥å¡¼¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¤«¤é¡×
¡ÖÅß°Ê³°¿©¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥·¥Á¥å¡¼¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£¤ª¤Ç¤ó¤Ï¼ÑÊª¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥·¥Á¥å¡¼¤¬¹¥¤¤ä¤Ê¤¢¡×
¡¡¤ª¤Ç¤óÇÉ¤Ï¡¢¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍýÍ³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤È¤ó¤º¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ª¼ò¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤Ç¤ó¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡Ö¥·¥Á¥å¡¼¤ÏÇ¯Ãæ¿©¤Ù¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤ª¤Ç¤ó¤Ï¡¢Åß¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤ó¤«¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡Ö¤·¤ß¤·¤ßÂçº¬¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃÇÁ³¤ª¤Ç¤óÇÉ¤Ç¤¹¡£¥·¥Á¥å¡¼¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Çº¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Î½Ð½Á¤ÈÆüËÜ¼ò¤Ç¤À¤·³ä¤ê¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡× ¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤È¤ó¤º¤¬¡Ö°û¤ß¤¿¤¤°û¤ß¤¿¤¤°û¤ß¤¿¤¤¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤È¶¯¤¯¶¦´¶¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Æ¤â¿©¤Ù¤ó¤È¿Ê¤Þ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤é¤ä¤Ã¤¿Àè¶î¼Ô¤ËÇï¼ê¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤è¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¼ò¹¥¤ÌÜÀþ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØClip²ÐÍËÆü¡Ù¤è¤ê