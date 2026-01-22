¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌó75¡ó¤¬¡Ö¼ýÍÆ¿Í¿ô2.5Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¡¡Âç³ØÀ¸¤¬¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡¡²¬»³
Ä´ººÊó¹ð²ñ(JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¡¡²¬»³»Ô)
¡¡Âç³ØÀ¸¤¬¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÂ¤¤ë¾ì¹ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó75¡ó¤Î¿Í¤¬¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï2Ëü5000¿Í°Ê¾å¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ï¹âÎÂ»Ô¤ÎµÈÈ÷¹ñºÝÂç³Ø¤È¿À¸Í»Ô¤ÎÎ®ÄÌ²Ê³ØÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¥¼¥ß¤Î¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î¡¢JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¾¸Å²°Àï¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó500¿Í¤Î²óÅú¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÂ¤¤ë¾ì¹ç¤Î¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï2Ëü5000¿Í°Ê¾å3Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÌó50¡ó¤Î¿Í¤¬Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë25¡ó¤Û¤É¤¬3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ì½ê¤Ï¸½ºß¤ÈÆ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤òÌó75¡ó¤Î¿Í¤¬´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ®ÄÌ²Ê³ØÂç³Ø¡¿ÃæÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¡Î4Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÁØ¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ¤¯¤Æ¤âÍè¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë²ñ¡¿ÅÏî´·ò»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂ¤¤ëÂ¦¤Î°Õ¸«¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº£²ó¤ÎÄ´ºº¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×