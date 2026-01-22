±ºÏÂ¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¡Ö»ä¤âÂ¥¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤Ê¡É¥ê¡¼¥À¡¼¡É¡Ä¿·²ÃÆþDF¤Ë´üÂÔ¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤ÏDFÊÒ»³±Í°ì¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¥ê¡¼¥À¡¼¤¬É¬Í×¤ÈÀâ¤¯
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢²Æì¸©¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î1·î22Æü¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ëÁª¼ê¤ÎÉ¬Í×À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤âÂ¥¤·¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÁª¼ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ïºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò7°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¤âÌµÇ°¤Î3Ï¢ÇÔ¡£¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤â¥·¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÁá´üÇÔÂà¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢±ºÏÂ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤ÎÉÔºß¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿¡£ËÙÇ·ÆâÀ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤Ï¡¢1·î6Æü¤Î¿·²ÃÆþ²ñ¸«¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤ÎÄãÌÂ¡Ê19»î¹ç¤Ç3¾¡¤Î¤ß¡Ë¤äÏ¢Â³¼ºÅÀ¤Ë¸½¤ì¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬±ºÏÂ¤Ç½é¤á¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿2023Ç¯¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½DF¼ò°æ¹¨¼ù¤äDF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¡¢MF´äÈø·û¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î3¿Í¤Ï24Ç¯6·î¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¡£23Ç¯Ëö¤Ç°ìÅÙÂàÃÄ¤·¡¢24Ç¯9·î¤«¤éºÆ¤Ó»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤â¡ÖÆñ¤·¤¤»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤»þ¤³¤½¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾õ¶·¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤â¸½¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢Ì¾Á°¤Ïµó¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹µ¤¨¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤è¤¦»ä¤âÂ¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë¼ã¼êÀ¤Âå¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ëDFÊÒ»³±Í°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¨¤¤¤Á¤ã¤ó¡ÊÊÒ»³¡Ë¤¬Èó¾ï¤ËÀÕÇ¤´¶¤Î¤¢¤ë¸¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¸ø¼°Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÈà¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é´üÂÔ¤ä¿®Íê¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÉý¹¤¯¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤±¤Ë¡¢µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Çµá¿´ÎÏ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏMF´Øº¬µ®Âç¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î¿ÍÁª¤Ï¥¥ã¥ó¥×½ªÎ»¸å¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÁª¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î´ÆÆÄ¡×¤ä¡ÖÀº¿ÀÅª»ÙÃì¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬±ºÏÂ¤ÎÉü³è¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë