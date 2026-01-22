½µ´©¿·Ä¬¥³¥é¥à¡ÖÁÏ»á²þÌ¾2.0¡×ÁûÆ°¸å¤Ë½ñÀÒ²½ ¾®Àâ²È¤Î¿¼ÂôÄ¬¤µ¤ó¤¬ÄóÁÊ¡¢Ãø¼Ô¤È¥ï¥Ã¥¯¼Ò¤ËÇå½þÀÁµá
ºî²È¤Î¹â»³ÀµÇ·»á¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¤ä¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¾ÍÀ´¶¾ð¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ê¥¢¥ó¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àâ²È¤Î¿¼ÂôÄ¬»á¤¬1·î22Æü¡¢¹â»³»á¤È½ÐÈÇ¼Ò¡Ö¥ï¥Ã¥¯¡×¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢·×660Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÅìµþÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»³»á¤Î¥³¥é¥à¤Ïº¹ÊÌ¤À¤È¤·¤Æ¡¢¿¼Âô»á¤¬¹³µÄ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¿·Ä¬¼Ò¤Ï¼Õºá¤·¡¢Ï¢ºÜ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥³¥é¥à¤Ï¥ï¥Ã¥¯¼Ò¤«¤é½ñÀÒ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü¥³¥é¥à¤Ë¹³µÄÁê¼¡¤°¤â¡ÄÊÌ½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é½ñÀÒ²½
¸µ»º·Ð¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¹â»³»á¤Ï¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¡Ê2025Ç¯7·î24ÆüÈ¯Çä¹æ¡Ë¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥à¡ÖÁÏ»á²þÌ¾2.0¡×¤Ç¡¢¿¼Âô»á¤é¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡ÖÆüËÜ¤â·ù¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤â·ù¤¤¤À¤¬¡¢¤Ê¤é¤Ð¤»¤á¤ÆÆüËÜÌ¾¤ò»È¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¼Âô»á¤¬º¹ÊÌ¤À¤ÈÈãÈ½¤·¡¢Â¿¤¯¤Îºî²È¤¬¿·Ä¬¼Ò¤Ë¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿·ë²Ì¡¢Ï¢ºÜ¤ÏÆ±Ç¯8·î¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¿¼Âô»á¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¿·Ä¬¼Ò¤È¤Î½ÐÈÇ·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÌäÂê¤Î¥³¥é¥à¤ò´Þ¤àÏ¢ºÜ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¤¬½¬¶áÊ¿¤ÈÄ«Æü¤òÌÛ¤é¤»¤ë¡Ù¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¥ï¥Ã¥¯¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ê¤¿¤À¤·¡¢½ñÀÒ¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ï¡Ö¤Ê¤é¤ÐÆüËÜÌ¾¤ò»È¤ï¤»¤ë¤Ê¡×¡Ë¡£
¡ü¡ÖÌ¾ÍÀ´¶¾ð¿¯³²¡×¤ÎÃæ¿È
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¼Âô»á¤Ï3ÅÀ¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¡ÊÌ¾ÍÀ´¶¾ð¤Î¿¯³²¡Ë¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢½ñÀÒ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¡Ö¿¼ÂôÄ¬¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤È¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Îµ½Ò¤¬¡¢»áÌ¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Âº¿´¤ä¼«Éé¿´¤ò½ý¤Ä¤±¡¢Ì¾ÍÀ´¶¾ð¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
»Ä¤ê2¤Ä¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹â»³»á¤¬·î´©»ï¡ÖWiLL¡×¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ø½÷Î®ºî²È¤Ë¶þÉþ¤·¤¿½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤ÈÂê¤¹¤ë¸¶¹Æ¤ä¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼WiLL¡×¤Ç¤ÎÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¿¼Âô»á¤Ï2012Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬¥³¥ê¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹â»³»á¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¡¢¿¼Âô¤µ¤ó¤¬¤¢¤¿¤«¤â½Ð¼«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤âÌ¾ÍÀ´¶¾ð¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢¹â»³»á¤ÈÈ¯¹Ô¡¦±¿±Ä¸µ¤Ç¤¢¤ë¥ï¥Ã¥¯¼Ò¤ËÏ¢ÂÓ¤·¤ÆÇå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÁÊ¾Ù¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³
¿¼Âô»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈï¹ð¤Ë¤Ï´Þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·Ä¬¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤«¤é¡¢¿·Ä¬¼Ò¤Ï¼ÕºáÊ¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤¬¡Öº¹ÊÌ¡×¤È¤ÏÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿¼Âô»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¿·Ä¬¼Ò¤Î¼ÕºáÊ¸¤ò¡Ö¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¿ÏÊª¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡ÖÂ¾¤Îºî²È¤¬¿·Ä¬¼Ò¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥³¥é¥à¤¬½ñÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºÆ¤ÓÀ¤¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÃø¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÁûÆ°¤ò¤³¤ÎËÜ¤Î´©¹Ô¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æµö¤·¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÄóÁÊ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡üÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤Ï¤º
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¿¼Âô¤µ¤ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿Í¸¢ÃÄÂÎ¡Ö¤Î¤ê¤³¤¨¤Í¤Ã¤È¡×¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¿É½Ê¶Ì»á¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£¿É»á¤Î¤â¤È¤Ë¤â¡¢¿·Ä¬¼Ò¤«¤é¤ÎÈÇ¸¢°ú¤¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¿Í¿ô¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿É»á¡Ë
¿¼Âô»á¤Ï¡¢¥³¥é¥à¤ÎÌäÂê°Ê¹ß¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤«¤éÃ¦¤·¤Æ¡¢Í«¤¤¤Ê¤¯ºî²ÈÀ¸³è¤ä¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬Ì¿¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤¡¢ÁÊ¾Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤Ï¤º¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁÊ¾Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÈðëîÃæ½ý¤ä¥Ø¥¤¥È¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¡¢²ÈÂ²¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿È¤ò±£¤¹¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·î´©WiLLÊÔ½¸Éô¤ÏÆ±Æü¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤ËÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£