SDGs¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£¹ñÏ¢¤¬ºÎÂò¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê17¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÃÎ¸©Æâ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤â¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤â¡×¡£
¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¤¬¤¤¤Èµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¥³ー¥Òー¹©Ë¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¿¤ê¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤¦¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎßäÀù¡£
ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ»ÔÄ¬¸«Âæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Æ¤£ー¤À¤Ì¹©Ë¼¡×¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯9·î¤Ë³«½ê¤·¡¢¸½ºß¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤È¤·¤Æ53¿Í¤¬ÅÐÏ¿¡£1ÆüÊ¿¶Ñ30¿Í¤Û¤É¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³ー¥Òー¤Ç¤¹¡£À¸Æ¦¤ÎÁªÊÌ¡¦ßäÀù¡¦ÂÞµÍ¤á¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤òÊ¬Ã´¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÁªÊÌ¤Îºî¶È¤Ï¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¯¡¢1Î³1Î³¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¼êºî¶È¤ÇA¡¦B¡¦C¤È¥é¥ó¥¯³°¤Î4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÁªÊÌ¤ÎÍÍ»Ò
¡Ö¤³¤ì¤Ï·Á¤â¤¤¤¤¤·Ãî·ê¤â¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï»°Æü·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Á¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤È¤³¤ì¤Îº¹¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×
¤èー¤¯¸«¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËA¤è¤ê¤âB¤ÎÆ¦¤ÏÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢C¤ÎÆ¦¤ÏÉ½ÌÌ¤Î°ìÉô¤Ë¤¶¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º¬µ¤¤¬É¬Í×¤Êºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤ÇÆ±¤¸ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÁªÊÌ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃúÇ«¤ËÁªÊÌ¤µ¤ì¤¿Æ¦¤Ï¡¢»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤¹á¤êË¤«¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥Òー¡Ö¤¯¤¤¤Ê¥³ー¥Òー¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀõÀù¤ê¤È¿¼Àù¤ê¤Î2¼ïÎà¤ò¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤Ç1ÂÞ300±ß¡¢100¥°¥é¥à700±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤¦»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤äÆ¯¤¤¬¤¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍøÍÑ¼Ô
¡Ö¡ÊÀ¸Æ¦¤ò¡Ë¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤ÎÃ£À®´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤« ¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¹©Ë¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¡ÖÂÀÍÛ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¤Æ¤£ー¤À¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¹©Ë¼¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡¢¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÚÂ¼Å°ÂåÉ½
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¿Í¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç°Â¿´¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£ ¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄÌ½ê¤¬¤Ç¤¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¹©Ë¼¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë2025Ç¯7·î¡¢¥«¥Õ¥§¤ò¥ªー¥×¥ó¡£ÍøÍÑ¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¥é¥ó¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇßäÀù¤·¤¿¥³ー¥Òー¤òÀù¤ì¤¿¤Æ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤â¾å¡¹¤Ç¤¹¡£
¢£ÍøÍÑµÒ
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡£¥³¥¯¤¬¤¤¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡Ö¹á¤ê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡×
ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÜµÒ¤Î»Å»ö¤Ï¿·¤¿¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍøÍÑ¼Ô
¡ÖÆ¦¤ÎÁªÊÌ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆßäÀù¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÞ»¤ì¤ë¤Î¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ë¡×
Q.¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¤É¤¦¡©
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¹©Ë¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ1Ç¯4¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡£
¥³ー¥Òー¤ÎÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤À¹õ»ú²½¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂåÉ½¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊÑ²½¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÚÂ¼Å°ÂåÉ½
¡ÖÄÌ½ê¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÉ½¾ð¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ë¤³¤Ë¤³¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
¤Æ¤£ー¤À¤Ì¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤¦¹©ÄÂ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ119¤«½ê¤ÎB·¿»ö¶È½ê¤ÎÊ¿¶Ñ·î³Û¹©ÄÂ¤Ï2Ëü8000±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Æ¤£ー¤À¤Ì¹©Ë¼¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ4Ëü4000±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¾ÍèÅª¤Ë7Ëü±ßÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¼«Î©¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÚÂ¼ÂåÉ½
¡Ö¼«Î©»Ù±ç¤Î¤Ê¤«¤Î·ÐºÑÅª¼«Î©¤ò¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÆÃÀ¤ò¸«Äê¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¹©ÄÂ¤Ë´¹¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»Å»ö¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Î¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ö¶È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÃúÇ«¤ÊÁªÊÌºî¶È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀ¡¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¤Æ¤£ー¤À¤Ì¹©Ë¼¡×¤Î¥³ー¥Òー¡£¤½¤Î1Î³1Î³¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î¾Ð´é¤ò°é¤à´õË¾¤Î¼ï¤Ç¤¹¡£