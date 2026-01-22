ÃÏÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡È¤¢¤ª¤Þ¤ë47Êª»ºÅ¸¡É ¹âÃÎ¥Öー¥¹¤Ï¥«¥Ä¥ª¤Î¤¿¤¿¤¤äÃÏ¼ò¤òÈÎÇä¡Ú¹âÃÎ¡Û
ÃÏÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊª»ºÅ¸¤¬1·î21Æü¡¢Åìµþ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¹âÃÎ¸©¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¥«¥Ä¥ª¤Î¤¿¤¿¤¤äÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç¼êÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ª¤Þ¤ë47Êª»ºÅ¸¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë»ÙÅ¹¤Î¤¢¤ë¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬´ü´Ö¤´¤È¤Ë½çÈÖ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Ï¹âÃÎ¸©¤ÈÆÁÅç¸©¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¸©¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸©¤È¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¹âÃÎ¡×¤¬Áª¤ó¤ÀÂåÉ½Åª¤ÊÆÃ»ºÉÊ¡¦¥ß¥ìー¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ä¥Ý¥ó¿Ý¡¢ÅÚº´¤¢¤«¤¦¤·¤Î¥«¥ìー¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ê¤ÉÌó60ÅÀ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Öー¥¹¤ò½Ð¤·¹âÃÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£