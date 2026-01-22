¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î½Ð¤·»ÒÂáÊá ²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·Áõ¤¦¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©·Ù¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤òÁõ¤Ã¤Æ¹áÈþ»ÔÆâ¤Î60Âå½÷À¤«¤é¸½¶âÌó35Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË¤òº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Ç½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤Î¥°¥¨¥ó¡¦¥´¥Ã¥¯¡¦¥È¥¢¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê32ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥¢¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯2·î¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤È¶¦¤Ë¹áÈþ»Ô¤Ë½»¤à60Âå½÷À¤Î¼«Âð¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë»Ô¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¡Ö²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤¬¤¢¤ë¡×¤È噓¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÆâ¤ÎATM¤«¤é¸½¶âÌó35Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢ÅÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎATM¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤«¤éÈï³²¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ATM¤äÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤«¤é¥È¥¢¥óÍÆµ¿¼Ô¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¢¥óÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Î½Ð¤·»Ò¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¥È¥¢¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£