¡Úµð¿Í¡ÛÎëÌÚÂçÏÂ¤¬»ÙÇÛ²¼ÊÖ¤êºé¤¤Ø¡¡¾¡Éé¤Î£±Ç¯¤òÁ°¤Ë¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¡×
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¡¦ÎëÌÚÂçÏÂ³°Ìî¼ê¤¬£²£²Æü¡¢º£µ¨¤Î»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤ÈÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££´Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï£¶·î£¹Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢Æ±£±£³Æü¤Ë£±·³¾º³Ê¡£ÂåÁö¤Ç£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë£²£¶ºÐ¤Ï¡Ö°éÀ®¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¯¥Ó¤À¤È»×¤¦¡£²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ñÅÄÍ»Ö£³·³´ÆÆÄ¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì·Ý¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ÈÅÚÂæ¤Ë¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï£±·³¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Þ¥¹¥È¡Ê¤Ê¾ò·ï¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÂ¾¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¡¢°ì·Ý¤Ë½¨¤Ç¤¿¡È¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¡É¤ÎÇ½ÎÏ¤È°ìÄê¿å½à¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤òÍ×Ë¾¡£
¡¡ÎëÌÚÂç¤Ï£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£µÉÃ£·£¹¤Î½ÓÂ¤È·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¡ÖÅðÎÝ¤Î»þ¤ËÄã¤¤»ÑÀª¤«¤éÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢ÃÏÌÌ¤«¤éÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤ëÎÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¡×¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡Ö¤¤¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À®¸ùÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«Ëý¤ÎÂ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ç¤Ïºòµ¨£²·³¤Ç£´£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£¸ÎÒ¡¢£±£°ÂÇÅÀ¡£¡Ö£²·³¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ÆÂÇ¤Æ¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏµîÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤è¤êÁ´Á³¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ·âÅê¼ê¤òÁê¼ê¤ËÌó£±»þ´Ö¡¢ÌÛ¡¹¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î£µÇ¯ÌÜ¡£°ìÆü°ìÆü¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤À¡£¡Ö¿ÊÎÝÂÇ¤ä¾®µ»¤Ï¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¡ØÎÏ¶¯¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ÏËüÁ´¡£¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤Ê¡É¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£