Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡ÖÀ¤³¦¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¡¦ÄãÃºÁÇ·¿Å¾´¹¤ò¿ä¿Ê¡×¡¡ÊÆ»ØÆ³¼ÔÈ¯¸À¤ËÈ¿ÏÀ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¡¦¤«¤³¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï22Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ»ØÆ³¼Ô¤¬¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅµ¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÀ¤³¦¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈ¯Å¸¡¦±þÍÑ¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ëÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÊýÌÌ¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶ÇÛÎ¸¡Ë¡¦ÄãÃºÁÇ·¿¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò°ú¤Â³¤¿ä¿Ê¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦¤ò¶¦Æ±¤Ç·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£